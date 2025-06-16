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Ядерные объекты в Исфахане получили повреждения при израильских ударах

Ядерные объекты в Исфахане получили повреждения при израильских ударах - РИА Новости, 16.06.2025

Ядерные объекты в Исфахане получили повреждения при израильских ударах

На ядерном объекте в иранском Исфахане повреждены четыре строения, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:53:00+03:00

2025-06-16T12:53:00+03:00

2025-06-16T14:02:00+03:00

иран

рафаэль гросси

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магатэ

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ТЕГЕРАН, 16 июн — РИА Новости. На ядерном объекте в иранском Исфахане повреждены четыре строения, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."В результате атаки в пятницу на ядерном объекте в Исфахане повреждены четыре строения. <...> На заводе по обогащению топлива в Фордо или на реакторе на тяжелой воде в Араке не зафиксировано повреждений. Атомная электростанция в Бушере не стала объектом недавних нападений и не пострадала от них", — сказал он в обращении к совету управляющих агентства, видео размещено в соцсети X.Гросси также оценил ситуацию вокруг ядерного объекта в Натанзе."Уровень радиации вне территории <...> остался неизменным и находится на нормальном уровне, что указывает на отсутствие внешнего радиологического воздействия на население или окружающую среду. <...> Внутри объекта <...> есть как радиологическое, так и химическое загрязнение", — добавил глава агентства. МАГАТЭ готово реагировать на любую ядерную или радиологическую ЧС в Иране в течение часа, добавил он.Обострение ирано-израильского конфликтаОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, рафаэль гросси, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире, магатэ, бушерская аэс, исфахан, тель-авив