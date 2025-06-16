https://ria.ru/20250616/gostv-2023197424.html
ГосТВ сообщило о пострадавших при атаке Израиля на здание компании
ГосТВ сообщило о пострадавших при атаке Израиля на здание компании - РИА Новости, 16.06.2025
ГосТВ сообщило о пострадавших при атаке Израиля на здание компании
Несколько сотрудников пострадали в результате атаки Израиля по зданию гостелерадиокомпании Ирана, заявил глава отдела политической информации... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T19:38:00+03:00
2025-06-16T19:38:00+03:00
2025-06-16T20:02:00+03:00
в мире
израиль
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Несколько сотрудников пострадали в результате атаки Израиля по зданию гостелерадиокомпании Ирана, заявил глава отдела политической информации гостелерадиокомпании Хасан Абедини агентству Tasnim."Здание тушат, по оценкам, несколько сотрудников получили ранения", – приводит его слова агентство.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250616/ataka-2023179877.html
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
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Горящий офис компании, подвергшейся, по ее заявлению, израильскому удару
Телерадиокомпания IRIB показывает кадры горящего офиса компании, подвергшейся, по ее заявлению, израильскому удару
2025-06-16T19:38
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PT1M01S
РИА Новости
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в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, тегеран (город)
В мире, Израиль, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Тегеран (город)
ГосТВ сообщило о пострадавших при атаке Израиля на здание компании
В результате атаки Израиля на здание ГосТВ Ирана пострадали несколько человек