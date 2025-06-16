Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект об увеличении маткапитала за каждого следующего ребенка - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 16.06.2025 (обновлено: 18:17 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/gosduma-2023177051.html
В ГД внесли проект об увеличении маткапитала за каждого следующего ребенка
В ГД внесли проект об увеличении маткапитала за каждого следующего ребенка - РИА Новости, 16.06.2025
В ГД внесли проект об увеличении маткапитала за каждого следующего ребенка
Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект о повышении маткапитала за каждого последующего ребенка. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T17:53:00+03:00
2025-06-16T18:17:00+03:00
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148359/95/1483599505_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_e394196cf328cabca63324e18161c08e.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект о повышении маткапитала за каждого последующего ребенка. &quot;Представляется необходимым изменить концепцию предоставления материнского капитала так, чтобы рождение каждого последующего ребенка (третьего, четвертого и так далее) влекло за собой повторную выплату материнского капитала в размере, превышающем предыдущую сумму на 25 процентов&quot;, — сказано в пояснительной записке, законопроект доступен в думской базе данных.Согласно проекту, матерям будут полагаться следующие выплаты: Ожидается, что эти меры позволят увеличить прирост рождений вторых детей в 2027-2030 годах и сохранить нынешний тренд на третьего и четвертого ребенка.
https://ria.ru/20250616/gosduma-2023027802.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148359/95/1483599505_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_2bba0c06e845c250225a94f97cd4c8c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В ГД внесли проект об увеличении маткапитала за каждого следующего ребенка

В Госдуму внесли проект о повышении маткапитала за каждого последующего ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект о повышении маткапитала за каждого последующего ребенка.
«

"Представляется необходимым изменить концепцию предоставления материнского капитала так, чтобы рождение каждого последующего ребенка (третьего, четвертого и так далее) влекло за собой повторную выплату материнского капитала в размере, превышающем предыдущую сумму на 25 процентов", — сказано в пояснительной записке, законопроект доступен в думской базе данных.

Согласно проекту, матерям будут полагаться следующие выплаты:
  • при рождении первого ребенка — 690 266 рублей;
  • второго — 862 728,5 рублей;
  • третьего — миллион 78 тысяч 410,5 рубля.
Ожидается, что эти меры позволят увеличить прирост рождений вторых детей в 2027-2030 годах и сохранить нынешний тренд на третьего и четвертого ребенка.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В ГД предложили рассмотреть вопрос бесплатного проезда детей в лагеря
Вчера, 01:05
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала