https://ria.ru/20250616/gosduma-2023177051.html

В ГД внесли проект об увеличении маткапитала за каждого следующего ребенка

В ГД внесли проект об увеличении маткапитала за каждого следующего ребенка - РИА Новости, 16.06.2025

В ГД внесли проект об увеличении маткапитала за каждого следующего ребенка

Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект о повышении маткапитала за каждого последующего ребенка. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T17:53:00+03:00

2025-06-16T17:53:00+03:00

2025-06-16T18:17:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект о повышении маткапитала за каждого последующего ребенка. "Представляется необходимым изменить концепцию предоставления материнского капитала так, чтобы рождение каждого последующего ребенка (третьего, четвертого и так далее) влекло за собой повторную выплату материнского капитала в размере, превышающем предыдущую сумму на 25 процентов", — сказано в пояснительной записке, законопроект доступен в думской базе данных.Согласно проекту, матерям будут полагаться следующие выплаты: Ожидается, что эти меры позволят увеличить прирост рождений вторых детей в 2027-2030 годах и сохранить нынешний тренд на третьего и четвертого ребенка.

https://ria.ru/20250616/gosduma-2023027802.html

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