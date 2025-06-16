https://ria.ru/20250616/gosduma-2023177051.html
В ГД внесли проект об увеличении маткапитала за каждого следующего ребенка
В ГД внесли проект об увеличении маткапитала за каждого следующего ребенка - РИА Новости, 16.06.2025
В ГД внесли проект об увеличении маткапитала за каждого следующего ребенка
Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект о повышении маткапитала за каждого последующего ребенка. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T17:53:00+03:00
2025-06-16T17:53:00+03:00
2025-06-16T18:17:00+03:00
общество
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект о повышении маткапитала за каждого последующего ребенка. "Представляется необходимым изменить концепцию предоставления материнского капитала так, чтобы рождение каждого последующего ребенка (третьего, четвертого и так далее) влекло за собой повторную выплату материнского капитала в размере, превышающем предыдущую сумму на 25 процентов", — сказано в пояснительной записке, законопроект доступен в думской базе данных.Согласно проекту, матерям будут полагаться следующие выплаты: Ожидается, что эти меры позволят увеличить прирост рождений вторых детей в 2027-2030 годах и сохранить нынешний тренд на третьего и четвертого ребенка.
https://ria.ru/20250616/gosduma-2023027802.html
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общество, госдума рф
В ГД внесли проект об увеличении маткапитала за каждого следующего ребенка
В Госдуму внесли проект о повышении маткапитала за каждого последующего ребенка