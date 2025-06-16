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Германия приветствовала бы присоединение Израиля к ДНЯО - РИА Новости, 16.06.2025
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16:11 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/germanija-2023154115.html
Германия приветствовала бы присоединение Израиля к ДНЯО
Германия приветствовала бы присоединение Израиля к ДНЯО - РИА Новости, 16.06.2025
Германия приветствовала бы присоединение Израиля к ДНЯО
Германия приветствовала бы присоединение Израиля страны к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристиан РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T16:11:00+03:00
2025-06-16T16:11:00+03:00
в мире
израиль
иран
германия
аббас аракчи
обострение конфликта между израилем и ираном
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БЕРЛИН, 16 июн – РИА Новости. Германия приветствовала бы присоединение Израиля страны к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер в ходе брифинга немецкого кабмина. "Существует Договор о нераспространении ядерного оружия, к которому Израиль не присоединился. Однако для нас это краеугольный камень в вопросе ядерного оружия, следовательно, важная точка отсчёта. В этом смысле мы, конечно, приветствовали бы, если бы он получил более широкое применение", - сказал Вагнер, отвечая на вопрос, как Берлин оценивает сообщения о том, что Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, вероятнее всего, располагая ядерным оружием. Ранее иранское госагентство IRNA со ссылкой на постпреда Ирана в Вене Резу Наджафи сообщило, что Тегеран считает неоправданным далее выполнять добровольные обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС атаковали военные цели и объекты ядерной программы Ирана. Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары с помощью ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью. Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские атаки, пока Израиль их не остановит. В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
https://ria.ru/20250616/iran-2023081365.html
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в мире, израиль, иран, германия, аббас аракчи, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Германия, Аббас Аракчи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Германия приветствовала бы присоединение Израиля к ДНЯО

МИД Германии: Германия приветствовала бы присоединение Израиля к ДНЯО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 июн – РИА Новости. Германия приветствовала бы присоединение Израиля страны к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер в ходе брифинга немецкого кабмина.
"Существует Договор о нераспространении ядерного оружия, к которому Израиль не присоединился. Однако для нас это краеугольный камень в вопросе ядерного оружия, следовательно, важная точка отсчёта. В этом смысле мы, конечно, приветствовали бы, если бы он получил более широкое применение", - сказал Вагнер, отвечая на вопрос, как Берлин оценивает сообщения о том, что Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, вероятнее всего, располагая ядерным оружием.
Иранский флаг в Бушере - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Иран опроверг сообщения о планах выйти из ДНЯО
Вчера, 11:35
Ранее иранское госагентство IRNA со ссылкой на постпреда Ирана в Вене Резу Наджафи сообщило, что Тегеран считает неоправданным далее выполнять добровольные обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС атаковали военные цели и объекты ядерной программы Ирана. Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары с помощью ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью.
Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские атаки, пока Израиль их не остановит.
В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Лидеры Евротройки проводят телефонные переговоры по ситуации вокруг Ирана
13 июня, 14:19
 
В миреИзраильИранГерманияАббас АракчиОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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