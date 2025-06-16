https://ria.ru/20250616/germanija-2023154115.html

Германия приветствовала бы присоединение Израиля к ДНЯО

Германия приветствовала бы присоединение Израиля к ДНЯО - РИА Новости, 16.06.2025

Германия приветствовала бы присоединение Израиля к ДНЯО

Германия приветствовала бы присоединение Израиля страны к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристиан РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T16:11:00+03:00

2025-06-16T16:11:00+03:00

2025-06-16T16:11:00+03:00

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аббас аракчи

обострение конфликта между израилем и ираном

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БЕРЛИН, 16 июн – РИА Новости. Германия приветствовала бы присоединение Израиля страны к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер в ходе брифинга немецкого кабмина. "Существует Договор о нераспространении ядерного оружия, к которому Израиль не присоединился. Однако для нас это краеугольный камень в вопросе ядерного оружия, следовательно, важная точка отсчёта. В этом смысле мы, конечно, приветствовали бы, если бы он получил более широкое применение", - сказал Вагнер, отвечая на вопрос, как Берлин оценивает сообщения о том, что Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, вероятнее всего, располагая ядерным оружием. Ранее иранское госагентство IRNA со ссылкой на постпреда Ирана в Вене Резу Наджафи сообщило, что Тегеран считает неоправданным далее выполнять добровольные обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС атаковали военные цели и объекты ядерной программы Ирана. Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары с помощью ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью. Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские атаки, пока Израиль их не остановит. В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.

https://ria.ru/20250616/iran-2023081365.html

https://ria.ru/20250613/peregovory--2022653971.html

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в мире, израиль, иран, германия, аббас аракчи, обострение конфликта между израилем и ираном