https://ria.ru/20250616/gaza-2023137678.html

Эрдоган призвал не забывать о происходящем в секторе Газа

Эрдоган призвал не забывать о происходящем в секторе Газа - РИА Новости, 16.06.2025

Эрдоган призвал не забывать о происходящем в секторе Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул важность того, чтобы нападения Израиля на... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T14:51:00+03:00

2025-06-16T14:51:00+03:00

2025-06-16T14:51:00+03:00

в мире

израиль

иран

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137546/47/1375464779_0:140:2000:1265_1920x0_80_0_0_722bb53037ebbf2e6dfed956c5d19167.jpg

АНКАРА, 16 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул важность того, чтобы нападения Израиля на Иран не отвлекали внимание от "геноцида в Газе". "Президент Эрдоган подчеркнул важность того, чтобы атаки Израиля на Иран не отвлекали внимание от геноцида в Газе, и заявил, что существует большая вероятность того, что Израиль приступит к инициативам о "свершившихся фактах" в регионе", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий наличие военной составляющей у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250613/udary-2022655496.html

https://ria.ru/20250616/turtsiya-2023026403.html

израиль

иран

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, обострение конфликта между израилем и ираном