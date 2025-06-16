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Большинство немцев выступило за звонок Мерца Путину, показал опрос - РИА Новости, 16.06.2025
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18:00 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/frg-2023178056.html
Большинство немцев выступило за звонок Мерца Путину, показал опрос
Большинство немцев выступило за звонок Мерца Путину, показал опрос - РИА Новости, 16.06.2025
Большинство немцев выступило за звонок Мерца Путину, показал опрос
Большинство жителей Германии выступает за телефонные переговоры канцлера страны Фридриха Мерца с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T18:00:00+03:00
2025-06-16T18:00:00+03:00
в мире
германия
украина
россия
владимир путин
фридрих мерц
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БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Большинство жителей Германии выступает за телефонные переговоры канцлера страны Фридриха Мерца с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по инициативе немецкой стороны, следует из результатов исследования института Forsa по заказу журнала Stern. По данным исследования, свыше половины граждан Германии (56%) сочли бы целесообразным, если бы Мерц в ближайшее время попытался провести телефонный разговор с Путиным об урегулировании конфликта на Украине, в то время как 42% опрошенных в этом не видят смысла. Больше всего сторонников такого разговора среди избирателей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "Левой" партии и "Альтернативы для Германии" (АдГ). В то же время, 22% принявших участие в опросе граждан верят в то, что РФ заинтересована в урегулировании конфликта путём переговоров. Данные о числе опрошенных, дате проведения опроса и погрешности не указываются. В начале мая Мерц не исключил возможных телефонных переговоров с Путиным, отметив, что это возможно лишь с согласования с европейскими и американскими партнёрами. На прошлой неделе журнал Stern сообщил, что несколько крупных политиков входящей в правительство Германии СДПГ составили "манифест", где выступили за начало переговоров правительства Мерца с Россией и отказ от планов по размещению американских ракет на территории ФРГ. Также политики призвали увязать поддержку Украины с интересами всех стран в Европе в безопасности и стабильности. По данным издания, документ подписан несколькими десятками видных социал-демократов, представляющих преимущественно левое крыло партии.
https://ria.ru/20250413/germaniya-2010956689.html
https://ria.ru/20250611/merts-2022350310.html
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в мире, германия, украина, россия, владимир путин, фридрих мерц
В мире, Германия, Украина, Россия, Владимир Путин, Фридрих Мерц
Большинство немцев выступило за звонок Мерца Путину, показал опрос

Stern: большинство немцев выступило за телефонные переговоры Мерца с Путиным

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Большинство жителей Германии выступает за телефонные переговоры канцлера страны Фридриха Мерца с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по инициативе немецкой стороны, следует из результатов исследования института Forsa по заказу журнала Stern.
По данным исследования, свыше половины граждан Германии (56%) сочли бы целесообразным, если бы Мерц в ближайшее время попытался провести телефонный разговор с Путиным об урегулировании конфликта на Украине, в то время как 42% опрошенных в этом не видят смысла.
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Больше всего сторонников такого разговора среди избирателей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "Левой" партии и "Альтернативы для Германии" (АдГ).
В то же время, 22% принявших участие в опросе граждан верят в то, что РФ заинтересована в урегулировании конфликта путём переговоров.
Данные о числе опрошенных, дате проведения опроса и погрешности не указываются.
В начале мая Мерц не исключил возможных телефонных переговоров с Путиным, отметив, что это возможно лишь с согласования с европейскими и американскими партнёрами.
На прошлой неделе журнал Stern сообщил, что несколько крупных политиков входящей в правительство Германии СДПГ составили "манифест", где выступили за начало переговоров правительства Мерца с Россией и отказ от планов по размещению американских ракет на территории ФРГ. Также политики призвали увязать поддержку Украины с интересами всех стран в Европе в безопасности и стабильности. По данным издания, документ подписан несколькими десятками видных социал-демократов, представляющих преимущественно левое крыло партии.
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