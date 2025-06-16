Рейтинг@Mail.ru
Французский генерал заявил о подготовке к конфликту в космосе - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:10 16.06.2025 (обновлено: 23:48 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/frantsiya-2023221231.html
Французский генерал заявил о подготовке к конфликту в космосе
Французский генерал заявил о подготовке к конфликту в космосе - РИА Новости, 16.06.2025
Французский генерал заявил о подготовке к конфликту в космосе
Франция готовится к военному конфликту в космосе на фоне сотрудничества России, Китая, Ирана и КНДР в космическом секторе и объявления о новой системе ПРО США... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T23:10:00+03:00
2025-06-16T23:48:00+03:00
франция
сша
россия
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147637/55/1476375555_0:152:3067:1877_1920x0_80_0_0_aa5a45b9e44784020852346653444d26.jpg
ПАРИЖ, 16 июн — РИА Новости. Франция готовится к военному конфликту в космосе на фоне сотрудничества России, Китая, Ирана и КНДР в космическом секторе и объявления о новой системе ПРО США "Золотой купол", сообщил командующий космическими силами ВВС Франции генерал Филипп Адам."Остальные нас не ждали, &lt;...&gt; Россия, Китай, Иран и Северная Корея сотрудничают в космосе. Нам не нужно было бы защищать себя, если бы мы не наблюдали подозрительного или враждебного поведения в космосе. &lt;...&gt; Что бы ни случилось, мы находимся в общем контексте подготовки наших сил к возможному конфликту в космосе. Космос сегодня является ключевым фактором операционного превосходства", — сообщил он, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о создании новой системы ПРО. Адам сообщил, что Франция недавно провела учения с Соединенными Штатами, объединив два спутника. "Это было впервые между двумя союзными военными спутниками. Мы проверили, что наши процедуры будут совместимы с точки зрения подготовки маневра, его выполнения и эффектов, к которым мы будем стремиться вместе", — сказал он. По его словам, главный вызов состоит в том, чтобы "иметь возможность быстро получить необходимое оборудование". "Другой приоритет — продолжать обеспечивать готовность наших операторов, которые будут вести космический бой с земли. Это дистанционный бой, как это делается с беспилотниками. Важно освоить его, чтобы иметь максимальный эффект для операций и сохранять превосходство в космосе", — отметил военный. В связи с этим он указал на необходимость для Франции располагать большим количеством спутников. "Нам нужно как можно больше источников наблюдения. Мы заключили соглашения с нашими военными партнерами об обмене данными, обеспечив их защиту. Мы также внимательно изучаем данные коммерческих компаний. Закупаем партии данных и оцениваем их качество. Это должно привести к контрактам. Здесь мы снова должны ускориться", — заключил генерал.
https://ria.ru/20250526/kupol-2018713272.html
https://ria.ru/20250305/pro-2003298502.html
франция
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147637/55/1476375555_181:0:2886:2029_1920x0_80_0_0_85288f76109c243a38a0f6b60497fceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, сша, россия, дональд трамп, в мире
Франция, США, Россия, Дональд Трамп, В мире
Французский генерал заявил о подготовке к конфликту в космосе

Генерал ВВС Франции Адам: страна готовится к военному конфликту в космосе

© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 16 июн — РИА Новости. Франция готовится к военному конфликту в космосе на фоне сотрудничества России, Китая, Ирана и КНДР в космическом секторе и объявления о новой системе ПРО США "Золотой купол", сообщил командующий космическими силами ВВС Франции генерал Филипп Адам.
"Остальные нас не ждали, <...> Россия, Китай, Иран и Северная Корея сотрудничают в космосе. Нам не нужно было бы защищать себя, если бы мы не наблюдали подозрительного или враждебного поведения в космосе. <...> Что бы ни случилось, мы находимся в общем контексте подготовки наших сил к возможному конфликту в космосе. Космос сегодня является ключевым фактором операционного превосходства", — сообщил он, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о создании новой системы ПРО.
Управляемая ракета Standard Missile 3 во время испытаний Агентства противоракетной обороны и ВМС США в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Накроет всю планету. Трамп решил предъявить новый козырь
26 мая, 08:00
Адам сообщил, что Франция недавно провела учения с Соединенными Штатами, объединив два спутника.
"Это было впервые между двумя союзными военными спутниками. Мы проверили, что наши процедуры будут совместимы с точки зрения подготовки маневра, его выполнения и эффектов, к которым мы будем стремиться вместе", — сказал он.
По его словам, главный вызов состоит в том, чтобы "иметь возможность быстро получить необходимое оборудование".
"Другой приоритет — продолжать обеспечивать готовность наших операторов, которые будут вести космический бой с земли. Это дистанционный бой, как это делается с беспилотниками. Важно освоить его, чтобы иметь максимальный эффект для операций и сохранять превосходство в космосе", — отметил военный.
В связи с этим он указал на необходимость для Франции располагать большим количеством спутников.
"Нам нужно как можно больше источников наблюдения. Мы заключили соглашения с нашими военными партнерами об обмене данными, обеспечив их защиту. Мы также внимательно изучаем данные коммерческих компаний. Закупаем партии данных и оцениваем их качество. Это должно привести к контрактам. Здесь мы снова должны ускориться", — заключил генерал.
Американский противоракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В США рассказали о планах по созданию ПРО "Золотой купол"
5 марта, 21:19
 
ФранцияСШАРоссияДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала