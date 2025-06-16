https://ria.ru/20250616/frantsiya-2023221231.html
Французский генерал заявил о подготовке к конфликту в космосе
Французский генерал заявил о подготовке к конфликту в космосе - РИА Новости, 16.06.2025
Французский генерал заявил о подготовке к конфликту в космосе
Франция готовится к военному конфликту в космосе на фоне сотрудничества России, Китая, Ирана и КНДР в космическом секторе и объявления о новой системе ПРО США... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T23:10:00+03:00
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ПАРИЖ, 16 июн — РИА Новости. Франция готовится к военному конфликту в космосе на фоне сотрудничества России, Китая, Ирана и КНДР в космическом секторе и объявления о новой системе ПРО США "Золотой купол", сообщил командующий космическими силами ВВС Франции генерал Филипп Адам."Остальные нас не ждали, <...> Россия, Китай, Иран и Северная Корея сотрудничают в космосе. Нам не нужно было бы защищать себя, если бы мы не наблюдали подозрительного или враждебного поведения в космосе. <...> Что бы ни случилось, мы находимся в общем контексте подготовки наших сил к возможному конфликту в космосе. Космос сегодня является ключевым фактором операционного превосходства", — сообщил он, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о создании новой системы ПРО. Адам сообщил, что Франция недавно провела учения с Соединенными Штатами, объединив два спутника. "Это было впервые между двумя союзными военными спутниками. Мы проверили, что наши процедуры будут совместимы с точки зрения подготовки маневра, его выполнения и эффектов, к которым мы будем стремиться вместе", — сказал он. По его словам, главный вызов состоит в том, чтобы "иметь возможность быстро получить необходимое оборудование". "Другой приоритет — продолжать обеспечивать готовность наших операторов, которые будут вести космический бой с земли. Это дистанционный бой, как это делается с беспилотниками. Важно освоить его, чтобы иметь максимальный эффект для операций и сохранять превосходство в космосе", — отметил военный. В связи с этим он указал на необходимость для Франции располагать большим количеством спутников. "Нам нужно как можно больше источников наблюдения. Мы заключили соглашения с нашими военными партнерами об обмене данными, обеспечив их защиту. Мы также внимательно изучаем данные коммерческих компаний. Закупаем партии данных и оцениваем их качество. Это должно привести к контрактам. Здесь мы снова должны ускориться", — заключил генерал.
https://ria.ru/20250526/kupol-2018713272.html
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франция, сша, россия, дональд трамп, в мире
Франция, США, Россия, Дональд Трамп, В мире
Французский генерал заявил о подготовке к конфликту в космосе
Генерал ВВС Франции Адам: страна готовится к военному конфликту в космосе
ПАРИЖ, 16 июн — РИА Новости. Франция готовится к военному конфликту в космосе на фоне сотрудничества России, Китая, Ирана и КНДР в космическом секторе и объявления о новой системе ПРО США "Золотой купол", сообщил командующий космическими силами ВВС Франции генерал Филипп Адам.
"Остальные нас не ждали, <...> Россия
, Китай
, Иран
и Северная Корея сотрудничают в космосе. Нам не нужно было бы защищать себя, если бы мы не наблюдали подозрительного или враждебного поведения в космосе. <...> Что бы ни случилось, мы находимся в общем контексте подготовки наших сил к возможному конфликту в космосе. Космос сегодня является ключевым фактором операционного превосходства", — сообщил он, комментируя заявление президента США Дональда Трампа
о создании новой системы ПРО.
Адам сообщил, что Франция
недавно провела учения с Соединенными Штатами, объединив два спутника.
"Это было впервые между двумя союзными военными спутниками. Мы проверили, что наши процедуры будут совместимы с точки зрения подготовки маневра, его выполнения и эффектов, к которым мы будем стремиться вместе", — сказал он.
По его словам, главный вызов состоит в том, чтобы "иметь возможность быстро получить необходимое оборудование".
"Другой приоритет — продолжать обеспечивать готовность наших операторов, которые будут вести космический бой с земли. Это дистанционный бой, как это делается с беспилотниками. Важно освоить его, чтобы иметь максимальный эффект для операций и сохранять превосходство в космосе", — отметил военный.
В связи с этим он указал на необходимость для Франции располагать большим количеством спутников.
"Нам нужно как можно больше источников наблюдения. Мы заключили соглашения с нашими военными партнерами об обмене данными, обеспечив их защиту. Мы также внимательно изучаем данные коммерческих компаний. Закупаем партии данных и оцениваем их качество. Это должно привести к контрактам. Здесь мы снова должны ускориться", — заключил генерал.