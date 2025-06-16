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Макрон сделал заявление об Арктике - РИА Новости, 16.06.2025
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08:12 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/frantsija-2023043797.html
Макрон сделал заявление об Арктике
Макрон сделал заявление об Арктике - РИА Новости, 16.06.2025
Макрон сделал заявление об Арктике
Франция готова участвовать в военных учениях в Арктике с тем, чтобы укрепить безопасность в регионе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T08:12:00+03:00
2025-06-16T08:12:00+03:00
в мире
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эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 16 июн - РИА Новости. Франция готова участвовать в военных учениях в Арктике с тем, чтобы укрепить безопасность в регионе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Франция готова усилить сотрудничество с союзниками в Арктике, в особенности, в рамках Арктического совета, а также в рамках NB8 (формат сотрудничества стран Балтии и Северной Европы - ред.). И очевидно, что НАТО - это тот формат, в котором это сотрудничество и оперативная совместимость лучше всего организованы. Я указал вашим властям на готовность Франции делать больше в плане совместных учений, с тем чтобы укрепить безопасность", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам визита в Гренландию. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейскиого дворца в Х. Макрон в воскресенье посетил столицу Гренландии Нуук, став первым лидером иностранного государства, посетившим остров, входящий в состав королевства Дании. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250608/pushki-2021625312.html
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в мире, гренландия, франция, арктика, эммануэль макрон, дональд трамп, арктический совет, нато
В мире, Гренландия, Франция, Арктика, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Арктический совет, НАТО
Макрон сделал заявление об Арктике

Макрон: Франция готова участвовать в военных учениях в Арктике

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 июн - РИА Новости. Франция готова участвовать в военных учениях в Арктике с тем, чтобы укрепить безопасность в регионе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Франция готова усилить сотрудничество с союзниками в Арктике, в особенности, в рамках Арктического совета, а также в рамках NB8 (формат сотрудничества стран Балтии и Северной Европы - ред.). И очевидно, что НАТО - это тот формат, в котором это сотрудничество и оперативная совместимость лучше всего организованы. Я указал вашим властям на готовность Франции делать больше в плане совместных учений, с тем чтобы укрепить безопасность", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам визита в Гренландию. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейскиого дворца в Х.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Пушков прокомментировал визит Макрона в Гренландию
8 июня, 13:44
Макрон в воскресенье посетил столицу Гренландии Нуук, став первым лидером иностранного государства, посетившим остров, входящий в состав королевства Дании.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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Генсек НАТО ответил на вопрос о притязаниях США на Гренландию
2 апреля, 18:42
 
В миреГренландияФранцияАрктикаЭммануэль МакронДональд ТрампАрктический советНАТО
 
 
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