https://ria.ru/20250616/frantsija-2023043797.html

Макрон сделал заявление об Арктике

Макрон сделал заявление об Арктике - РИА Новости, 16.06.2025

Макрон сделал заявление об Арктике

Франция готова участвовать в военных учениях в Арктике с тем, чтобы укрепить безопасность в регионе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T08:12:00+03:00

2025-06-16T08:12:00+03:00

2025-06-16T08:12:00+03:00

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гренландия

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эммануэль макрон

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арктический совет

нато

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ПАРИЖ, 16 июн - РИА Новости. Франция готова участвовать в военных учениях в Арктике с тем, чтобы укрепить безопасность в регионе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Франция готова усилить сотрудничество с союзниками в Арктике, в особенности, в рамках Арктического совета, а также в рамках NB8 (формат сотрудничества стран Балтии и Северной Европы - ред.). И очевидно, что НАТО - это тот формат, в котором это сотрудничество и оперативная совместимость лучше всего организованы. Я указал вашим властям на готовность Франции делать больше в плане совместных учений, с тем чтобы укрепить безопасность", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам визита в Гренландию. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейскиого дворца в Х. Макрон в воскресенье посетил столицу Гренландии Нуук, став первым лидером иностранного государства, посетившим остров, входящий в состав королевства Дании. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250608/pushki-2021625312.html

https://ria.ru/20250402/nato-2008968437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, гренландия, франция, арктика, эммануэль макрон, дональд трамп, арктический совет, нато