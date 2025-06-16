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Представители 140 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ
Представители 140 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2025
Представители 140 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ
Представители из 140 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025 к настоящему времени, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:26:00+03:00
2025-06-16T12:26:00+03:00
2025-06-16T12:29:00+03:00
пмэф — 2025
россия
санкт-петербург
антон кобяков
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Представители из 140 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025 к настоящему времени, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков."В настоящее время в ПМЭФ подтвердили участие 20000 представителей из 140 стран и территорий. Это свидетельствует о высокой востребованности Форума как авторитетной площадки, где вырабатываются практические решения, определяющие направления международного сотрудничества и устойчивого развития в новых глобальных условиях", - приводятся слова Кобякова в релизе Фонда "Росконгресс".ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250615/putin-2022955713.html
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россия, санкт-петербург, антон кобяков, фонд "росконгресс"
ПМЭФ — 2025, Россия, Санкт-Петербург, Антон Кобяков, Фонд "Росконгресс"
Представители 140 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ
Кобяков: представители 140 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025