https://ria.ru/20250616/forum-2023096766.html

Представители 140 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ

Представители 140 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2025

Представители 140 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ

Представители из 140 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025 к настоящему времени, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:26:00+03:00

2025-06-16T12:26:00+03:00

2025-06-16T12:29:00+03:00

пмэф — 2025

россия

санкт-петербург

антон кобяков

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Представители из 140 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025 к настоящему времени, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков."В настоящее время в ПМЭФ подтвердили участие 20000 представителей из 140 стран и территорий. Это свидетельствует о высокой востребованности Форума как авторитетной площадки, где вырабатываются практические решения, определяющие направления международного сотрудничества и устойчивого развития в новых глобальных условиях", - приводятся слова Кобякова в релизе Фонда "Росконгресс".ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250615/putin-2022955713.html

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россия, санкт-петербург, антон кобяков, фонд "росконгресс"