https://ria.ru/20250616/finljandija-2023044536.html

В Финляндии стартуют учения НАТО с участием более 40 самолетов

В Финляндии стартуют учения НАТО с участием более 40 самолетов - РИА Новости, 16.06.2025

В Финляндии стартуют учения НАТО с участием более 40 самолетов

Учения ВВС НАТО с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании начнутся в Финляндии в понедельник. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T08:16:00+03:00

2025-06-16T08:16:00+03:00

2025-06-16T08:16:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Учения ВВС НАТО с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании начнутся в Финляндии в понедельник. Как ранее сообщали финские ВВС, маневры продлятся до 27 июня, в них будет задействовано более 40 самолетов и около тысячи человек личного состава. В учениях примут участие финские истребители F/A-18 Hornet, американские F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle, самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker, истребители Typhoon британских ВВС, французские истребители Rafale, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3F и транспортный самолет A400M. По данным финских военно-воздушных сил, в маневрах также будут задействованы вертолеты NH90, подразделения ПВО финских сухопутных сил, а также самолеты американской военной компании Draken International. Самолеты будут действовать с нескольких авиабаз в Финляндии: "Тиккакоски" в Ювяскюля, "Сатакунта" в Пирккале, "Риссала" в Куопио, а также с авиабазы в Лапаландии. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Дипломат напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250523/finljandija-2018605049.html

https://ria.ru/20250306/finljandija-2003359336.html

https://ria.ru/20250610/frantsiya-2022140138.html

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