Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии стартуют учения НАТО с участием более 40 самолетов - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/finljandija-2023044536.html
В Финляндии стартуют учения НАТО с участием более 40 самолетов
В Финляндии стартуют учения НАТО с участием более 40 самолетов - РИА Новости, 16.06.2025
В Финляндии стартуют учения НАТО с участием более 40 самолетов
Учения ВВС НАТО с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании начнутся в Финляндии в понедельник. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T08:16:00+03:00
2025-06-16T08:16:00+03:00
финляндия
россия
сша
павел кузнецов
владимир путин
дмитрий киселев
нато
f/a-18
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956675603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58ba7c563b420bdb35c9f1017b12f784.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Учения ВВС НАТО с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании начнутся в Финляндии в понедельник. Как ранее сообщали финские ВВС, маневры продлятся до 27 июня, в них будет задействовано более 40 самолетов и около тысячи человек личного состава. В учениях примут участие финские истребители F/A-18 Hornet, американские F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle, самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker, истребители Typhoon британских ВВС, французские истребители Rafale, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3F и транспортный самолет A400M. По данным финских военно-воздушных сил, в маневрах также будут задействованы вертолеты NH90, подразделения ПВО финских сухопутных сил, а также самолеты американской военной компании Draken International. Самолеты будут действовать с нескольких авиабаз в Финляндии: "Тиккакоски" в Ювяскюля, "Сатакунта" в Пирккале, "Риссала" в Куопио, а также с авиабазы в Лапаландии. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Дипломат напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250523/finljandija-2018605049.html
https://ria.ru/20250306/finljandija-2003359336.html
https://ria.ru/20250610/frantsiya-2022140138.html
финляндия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956675603_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_186c834e446b51d3447c68c13a1926f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, россия, сша, павел кузнецов, владимир путин, дмитрий киселев, нато, f/a-18, f-15se, rafale, в мире
Финляндия, Россия, США, Павел Кузнецов, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, F/A-18, F-15SE, Rafale, В мире
В Финляндии стартуют учения НАТО с участием более 40 самолетов

В Финляндии начнутся учения ВВС НАТО с участием более 40 самолетов альянса

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian ValleyАмериканские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии
Американские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian Valley
Американские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Учения ВВС НАТО с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании начнутся в Финляндии в понедельник.
Как ранее сообщали финские ВВС, маневры продлятся до 27 июня, в них будет задействовано более 40 самолетов и около тысячи человек личного состава.
Солдат Вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В Финляндии начались военные учения вблизи российских границ
23 мая, 11:03
В учениях примут участие финские истребители F/A-18 Hornet, американские F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle, самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker, истребители Typhoon британских ВВС, французские истребители Rafale, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3F и транспортный самолет A400M.
По данным финских военно-воздушных сил, в маневрах также будут задействованы вертолеты NH90, подразделения ПВО финских сухопутных сил, а также самолеты американской военной компании Draken International.
Самолеты будут действовать с нескольких авиабаз в Финляндии: "Тиккакоски" в Ювяскюля, "Сатакунта" в Пирккале, "Риссала" в Куопио, а также с авиабазы в Лапаландии.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Дипломат напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса.
Финский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Финские военные без предупреждения провели учения на территории школы
6 марта, 11:08
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Французский военный - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Франция, Польша и Ирландия начали проводить совместные учения
10 июня, 23:37
 
ФинляндияРоссияСШАПавел КузнецовВладимир ПутинДмитрий КиселевНАТОF/A-18F-15SERafaleВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала