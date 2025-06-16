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ЦАХАЛ сообщила об уничтожении двух иранских самолетов

ЦАХАЛ сообщила об уничтожении двух иранских самолетов - РИА Новости, 16.06.2025

ЦАХАЛ сообщила об уничтожении двух иранских самолетов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении двух иранских самолетов F-14 в аэропорту Тегерана, которые в том числе предназначались для перехвата... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T20:42:00+03:00

2025-06-16T20:42:00+03:00

2025-06-16T20:47:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении двух иранских самолетов F-14 в аэропорту Тегерана, которые в том числе предназначались для перехвата израильских ВВС."ВВС атаковали и уничтожили два иранских самолета F-14 в аэропорту Тегерана... которые, среди прочего, предназначались для перехвата самолетов ВВС (Израиля - ред.)", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.Кроме того, израильские ВВС нанесли удар и и сорвали попытку запуска беспилотников из Ирана в сторону Израиля, уничтожив группу военных, планировавших запустить БПЛА.

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном, иран