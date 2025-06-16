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ЦАХАЛ сообщила об уничтожении двух иранских самолетов - РИА Новости, 16.06.2025
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20:42 16.06.2025 (обновлено: 20:47 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/f-14--2023207862.html
ЦАХАЛ сообщила об уничтожении двух иранских самолетов
ЦАХАЛ сообщила об уничтожении двух иранских самолетов - РИА Новости, 16.06.2025
ЦАХАЛ сообщила об уничтожении двух иранских самолетов
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении двух иранских самолетов F-14 в аэропорту Тегерана, которые в том числе предназначались для перехвата... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T20:42:00+03:00
2025-06-16T20:47:00+03:00
в мире
израиль
тегеран (город)
обострение конфликта между израилем и ираном
иран
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении двух иранских самолетов F-14 в аэропорту Тегерана, которые в том числе предназначались для перехвата израильских ВВС."ВВС атаковали и уничтожили два иранских самолета F-14 в аэропорту Тегерана... которые, среди прочего, предназначались для перехвата самолетов ВВС (Израиля - ред.)", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.Кроме того, израильские ВВС нанесли удар и и сорвали попытку запуска беспилотников из Ирана в сторону Израиля, уничтожив группу военных, планировавших запустить БПЛА.
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израиль
тегеран (город)
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в мире, израиль, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном, иран
В мире, Израиль, Тегеран (город), Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Иран
ЦАХАЛ сообщила об уничтожении двух иранских самолетов

ЦАХАЛ сообщила об уничтожении двух иранских самолетов F-14 в аэропорту Тегерана

© Фото : IRNAСпутниковые фотографии аэропорта Мехрабад в Тегеране с несколькими уничтоженными в результате атак Израиля самолетами
Спутниковые фотографии аэропорта Мехрабад в Тегеране с несколькими уничтоженными в результате атак Израиля самолетами - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : IRNA
Спутниковые фотографии аэропорта Мехрабад в Тегеране с несколькими уничтоженными в результате атак Израиля самолетами. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении двух иранских самолетов F-14 в аэропорту Тегерана, которые в том числе предназначались для перехвата израильских ВВС.
«
"ВВС атаковали и уничтожили два иранских самолета F-14 в аэропорту Тегерана... которые, среди прочего, предназначались для перехвата самолетов ВВС (Израиля - ред.)", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Кроме того, израильские ВВС нанесли удар и и сорвали попытку запуска беспилотников из Ирана в сторону Израиля, уничтожив группу военных, планировавших запустить БПЛА.
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