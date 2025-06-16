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Путин и Эрдоган выразили обеспокоенность кризисом на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.06.2025
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14:10 16.06.2025 (обновлено: 14:18 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/eskalatsiya-2023122033.html
Путин и Эрдоган выразили обеспокоенность кризисом на Ближнем Востоке
Путин и Эрдоган выразили обеспокоенность кризисом на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.06.2025
Путин и Эрдоган выразили обеспокоенность кризисом на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, сообщает... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:10:00+03:00
2025-06-16T14:18:00+03:00
ближний восток
в мире
иран
израиль
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
али хаменеи
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля."С обеих сторон выражена самая серьезная озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, уже приведшего к большому количеству жертв и чреватого тяжелыми долгосрочными последствиями для всего региона", - говорится в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на израильские атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
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Кадры из пригорода Тегерана, где погиб иранский ученый-атомщик
Кадры корреспондента РИА Новости из пригорода Тегерана. На видео многоэтажка, в результате удара по которой погиб иранский ученый-атомщик.
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ближний восток, в мире, иран, израиль, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном
Ближний Восток, В мире, Иран, Израиль, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Путин и Эрдоган выразили обеспокоенность кризисом на Ближнем Востоке

Путин и Эрдоган выразили озабоченность эскалацией ирано-израильского конфликта

© AP Photo / Baz RatnerИзраильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля
Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон выражена самая серьезная озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, уже приведшего к большому количеству жертв и чреватого тяжелыми долгосрочными последствиями для всего региона", - говорится в сообщении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на израильские атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В Киеве раскрыли план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля
Вчера, 04:21
 
Ближний ВостокВ миреИранИзраильВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганАли ХаменеиОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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