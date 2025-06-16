https://ria.ru/20250616/eskalatsiya-2023122033.html

Путин и Эрдоган выразили обеспокоенность кризисом на Ближнем Востоке

Путин и Эрдоган выразили обеспокоенность кризисом на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.06.2025

Путин и Эрдоган выразили обеспокоенность кризисом на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, сообщает... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T14:10:00+03:00

2025-06-16T14:10:00+03:00

2025-06-16T14:18:00+03:00

ближний восток

в мире

иран

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владимир путин

реджеп тайип эрдоган

али хаменеи

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля."С обеих сторон выражена самая серьезная озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, уже приведшего к большому количеству жертв и чреватого тяжелыми долгосрочными последствиями для всего региона", - говорится в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на израильские атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.

https://ria.ru/20250616/zelenskiy-2023034018.html

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Кадры из пригорода Тегерана, где погиб иранский ученый-атомщик Кадры корреспондента РИА Новости из пригорода Тегерана. На видео многоэтажка, в результате удара по которой погиб иранский ученый-атомщик. 2025-06-16T14:10 true PT0M46S

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ближний восток, в мире, иран, израиль, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном