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Задолженность Алтайского края по бюджетным кредитам спишут
Задолженность Алтайского края по бюджетным кредитам спишут - РИА Новости, 16.06.2025
Задолженность Алтайского края по бюджетным кредитам спишут
Задолженность Алтайского края по бюджетным кредитам в размере более 1,1 миллиарда рублей спишут, следует из распоряжения правительства. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T23:16:00+03:00
2025-06-16T23:16:00+03:00
2025-06-16T23:16:00+03:00
экономика
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БАРНАУЛ, 16 июн - РИА Новости. Задолженность Алтайского края по бюджетным кредитам в размере более 1,1 миллиарда рублей спишут, следует из распоряжения правительства. "В соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" списать задолженность Республики Адыгея, Алтайского края и Ставропольского края перед Российской Федерацией, сложившуюся по состоянию на 1 марта 2024 года, по бюджетным кредитам… в объеме 15,6 миллиарда рублей с распределением согласно приложению", - говорится в документе. Отмечается, что под списание не попала задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, на пополнение остатка средств на едином счете бюджета и по и предоставленным за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета. Согласно документу, размер задолженности Алтайского края, которая подлежит списанию, - 1,1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250305/siluanov-2003274815.html
алтайский край
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экономика, алтайский край, республика адыгея, ставропольский край
Экономика, Алтайский край, Республика Адыгея, Ставропольский край
Задолженность Алтайского края по бюджетным кредитам спишут
Задолженность Алтая по бюджетным кредитам в размере 1,1 миллиарда рублей спишут