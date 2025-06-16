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Хоценко: участие в ПМЭФ положительно влияет на экономику Омской области - РИА Новости, 16.06.2025
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Омская область
 
07:53 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/ekonomika-2023042163.html
Хоценко: участие в ПМЭФ положительно влияет на экономику Омской области
Хоценко: участие в ПМЭФ положительно влияет на экономику Омской области - РИА Новости, 16.06.2025
Хоценко: участие в ПМЭФ положительно влияет на экономику Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что участие делегации региона в прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме было очень... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T07:53:00+03:00
2025-06-16T07:53:00+03:00
омская область
экономика
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омск
виталий хоценко
ozon
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ОМСК, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что участие делегации региона в прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме было очень эффективно для экономики региона, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Омской области. Хоценко уточнил, что участие региона в ПМЭФ приносит конкретные инвестиционные результаты и способствуют запуску крупных проектов в промышленности, логистике, АПК и IT-сфере. Делегация Омской области провела на ПМЭФ в 2024 году более 30 переговоров, по итогам которых были подписаны 18 соглашений на сумму свыше 480 миллиардов рублей. "В числе наиболее значимых — концессионное соглашение о строительстве аэропорта "Омск-Федоровка", соглашение с группой компаний "Титан" по созданию производства малотоннажной химии, а также проект логистического центра Ozon на базе логопарка "Солнечный", где уже введена первая очередь. Глава региона также выделил соглашения о строительстве завода систем вентиляции "Русклимат" в ОЭЗ "Авангард", запуск завода металлоконструкций и битумного терминала с компанией "Стройтраст", реализацию тепличного комплекса группы "Рост" и открытие "Центра технологий 1С" на базе ОмГТУ", – сообщили в пресс-службе. Также между регионом, Фондом "Защитники Отечества" и ЦИТО на полях Петербургского международного экономического форума заключено соглашение о создании в Омске Центра высокотехнологичного протезирования, строительство которого планируется завершить в 2025 году. В регионе рассмотрели 32 инвестпроекта на общую сумму более 700 миллиардов рублей. Наибольший объем вложений пришелся на промышленность и логистику. Объем инвестиций в основной капитал составил 226 миллиардов рублей. Делегация Омской области примет участие в ПМЭФ-2025. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250610/oblast-2021930346.html
https://ria.ru/20250609/omsk-2021737737.html
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экономика, омская область, омск, виталий хоценко, ozon, роста
Омская область , Экономика, Омская область, Омск, Виталий Хоценко, Ozon, Роста
Хоценко: участие в ПМЭФ положительно влияет на экономику Омской области

Участие в ПМЭФ положительно влияет на экономику Омской области, заявил Хоценко

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко. Архивное фото
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ОМСК, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что участие делегации региона в прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме было очень эффективно для экономики региона, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Омской области.
Хоценко уточнил, что участие региона в ПМЭФ приносит конкретные инвестиционные результаты и способствуют запуску крупных проектов в промышленности, логистике, АПК и IT-сфере. Делегация Омской области провела на ПМЭФ в 2024 году более 30 переговоров, по итогам которых были подписаны 18 соглашений на сумму свыше 480 миллиардов рублей.
Паводок в Омской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Хоценко: Омская область получит 340 млн рублей на ремонт дорог
10 июня, 08:19
"В числе наиболее значимых — концессионное соглашение о строительстве аэропорта "Омск-Федоровка", соглашение с группой компаний "Титан" по созданию производства малотоннажной химии, а также проект логистического центра Ozon на базе логопарка "Солнечный", где уже введена первая очередь. Глава региона также выделил соглашения о строительстве завода систем вентиляции "Русклимат" в ОЭЗ "Авангард", запуск завода металлоконструкций и битумного терминала с компанией "Стройтраст", реализацию тепличного комплекса группы "Рост" и открытие "Центра технологий 1С" на базе ОмГТУ", – сообщили в пресс-службе.
Также между регионом, Фондом "Защитники Отечества" и ЦИТО на полях Петербургского международного экономического форума заключено соглашение о создании в Омске Центра высокотехнологичного протезирования, строительство которого планируется завершить в 2025 году. В регионе рассмотрели 32 инвестпроекта на общую сумму более 700 миллиардов рублей. Наибольший объем вложений пришелся на промышленность и логистику. Объем инвестиций в основной капитал составил 226 миллиардов рублей. Делегация Омской области примет участие в ПМЭФ-2025.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Строительство школы в микрорайоне Серебряный берег в Омске - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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9 июня, 11:09
 
Омская областьЭкономикаОмская областьОмскВиталий ХоценкоOzonРоста
 
 
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