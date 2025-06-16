https://ria.ru/20250616/ekonomika-2023042163.html

Хоценко: участие в ПМЭФ положительно влияет на экономику Омской области

Хоценко: участие в ПМЭФ положительно влияет на экономику Омской области - РИА Новости, 16.06.2025

Хоценко: участие в ПМЭФ положительно влияет на экономику Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что участие делегации региона в прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме было очень... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T07:53:00+03:00

2025-06-16T07:53:00+03:00

2025-06-16T07:53:00+03:00

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ОМСК, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что участие делегации региона в прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме было очень эффективно для экономики региона, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Омской области. Хоценко уточнил, что участие региона в ПМЭФ приносит конкретные инвестиционные результаты и способствуют запуску крупных проектов в промышленности, логистике, АПК и IT-сфере. Делегация Омской области провела на ПМЭФ в 2024 году более 30 переговоров, по итогам которых были подписаны 18 соглашений на сумму свыше 480 миллиардов рублей. "В числе наиболее значимых — концессионное соглашение о строительстве аэропорта "Омск-Федоровка", соглашение с группой компаний "Титан" по созданию производства малотоннажной химии, а также проект логистического центра Ozon на базе логопарка "Солнечный", где уже введена первая очередь. Глава региона также выделил соглашения о строительстве завода систем вентиляции "Русклимат" в ОЭЗ "Авангард", запуск завода металлоконструкций и битумного терминала с компанией "Стройтраст", реализацию тепличного комплекса группы "Рост" и открытие "Центра технологий 1С" на базе ОмГТУ", – сообщили в пресс-службе. Также между регионом, Фондом "Защитники Отечества" и ЦИТО на полях Петербургского международного экономического форума заключено соглашение о создании в Омске Центра высокотехнологичного протезирования, строительство которого планируется завершить в 2025 году. В регионе рассмотрели 32 инвестпроекта на общую сумму более 700 миллиардов рублей. Наибольший объем вложений пришелся на промышленность и логистику. Объем инвестиций в основной капитал составил 226 миллиардов рублей. Делегация Омской области примет участие в ПМЭФ-2025. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250610/oblast-2021930346.html

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экономика, омская область, омск, виталий хоценко, ozon, роста