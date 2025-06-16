Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Коммунарке строят 21 объект социальной инфраструктуры - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/efimov-2022339363.html
Ефимов: в Коммунарке строят 21 объект социальной инфраструктуры
Ефимов: в Коммунарке строят 21 объект социальной инфраструктуры - РИА Новости, 16.06.2025
Ефимов: в Коммунарке строят 21 объект социальной инфраструктуры
В московской Коммунарке идет строительство 21 социального объекта, среди которых школы, детсады, поликлиники, образовательные комплексы, сообщил заммэра столицы РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T09:10:00+03:00
2025-06-16T09:10:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819738_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c90801f9fef7d1a7e6e6cd73132442b.jpg
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. В московской Коммунарке идет строительство 21 социального объекта, среди которых школы, детсады, поликлиники, образовательные комплексы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимова."В Коммунарке в настоящий момент возводится 21 социальный объект совокупной площадью 240 тысяч квадратных метров. Среди них – две поликлиники на 475 и 520 посещений в смену, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также 18 образовательных объектов более чем для 7,6 тысячи школьных и свыше трех тысяч дошкольных мест", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что социальные объекты строят недалеко от жилых кварталов.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в Коммунарке строят школу на 1,1 тысячи мест, поликлинику на 520 посещений. Здесь предусмотрены помещения детской и взрослой поликлиники.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, каким будет новый образовательный комплекс, расположенный во Внукове.
https://ria.ru/20250610/efimov-2021995750.html
https://ria.ru/20250609/efimov-2021769120.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819738_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_a8593585f2dd2ac137ba6ddcd5a86aed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Коммунарке строят 21 объект социальной инфраструктуры

Ефимов: в Коммунарке Новой Москвы возводят 21 объект социальной инфраструктуры

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. В московской Коммунарке идет строительство 21 социального объекта, среди которых школы, детсады, поликлиники, образовательные комплексы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимова.
"В Коммунарке в настоящий момент возводится 21 социальный объект совокупной площадью 240 тысяч квадратных метров. Среди них – две поликлиники на 475 и 520 посещений в смену, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также 18 образовательных объектов более чем для 7,6 тысячи школьных и свыше трех тысяч дошкольных мест", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Ефимов: инвестор откроет детсад в Москве по программе льготной аренды
10 июня, 14:12
В сообщении уточняется, что социальные объекты строят недалеко от жилых кварталов.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в Коммунарке строят школу на 1,1 тысячи мест, поликлинику на 520 посещений. Здесь предусмотрены помещения детской и взрослой поликлиники.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, каким будет новый образовательный комплекс, расположенный во Внукове.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Ефимов: на севере Москвы по реновации переселяются жители 109 домов
9 июня, 14:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала