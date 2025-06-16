https://ria.ru/20250616/efimov-2022339363.html
Ефимов: в Коммунарке строят 21 объект социальной инфраструктуры
Ефимов: в Коммунарке строят 21 объект социальной инфраструктуры - РИА Новости, 16.06.2025
Ефимов: в Коммунарке строят 21 объект социальной инфраструктуры
В московской Коммунарке идет строительство 21 социального объекта, среди которых школы, детсады, поликлиники, образовательные комплексы, сообщил заммэра столицы РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T09:10:00+03:00
2025-06-16T09:10:00+03:00
2025-06-16T09:10:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. В московской Коммунарке идет строительство 21 социального объекта, среди которых школы, детсады, поликлиники, образовательные комплексы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимова."В Коммунарке в настоящий момент возводится 21 социальный объект совокупной площадью 240 тысяч квадратных метров. Среди них – две поликлиники на 475 и 520 посещений в смену, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также 18 образовательных объектов более чем для 7,6 тысячи школьных и свыше трех тысяч дошкольных мест", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что социальные объекты строят недалеко от жилых кварталов.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в Коммунарке строят школу на 1,1 тысячи мест, поликлинику на 520 посещений. Здесь предусмотрены помещения детской и взрослой поликлиники.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, каким будет новый образовательный комплекс, расположенный во Внукове.
https://ria.ru/20250610/efimov-2021995750.html
https://ria.ru/20250609/efimov-2021769120.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Коммунарке строят 21 объект социальной инфраструктуры
Ефимов: в Коммунарке Новой Москвы возводят 21 объект социальной инфраструктуры
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. В московской Коммунарке идет строительство 21 социального объекта, среди которых школы, детсады, поликлиники, образовательные комплексы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимова.
"В Коммунарке в настоящий момент возводится 21 социальный объект совокупной площадью 240 тысяч квадратных метров. Среди них – две поликлиники на 475 и 520 посещений в смену, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также 18 образовательных объектов более чем для 7,6 тысячи школьных и свыше трех тысяч дошкольных мест", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что социальные объекты строят недалеко от жилых кварталов.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в Коммунарке строят школу на 1,1 тысячи мест, поликлинику на 520 посещений. Здесь предусмотрены помещения детской и взрослой поликлиники.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, каким будет новый образовательный комплекс, расположенный во Внукове.