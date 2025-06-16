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Врачи рассказали о состоянии второго ребенка, попавшего в ДТП под Саратовом - РИА Новости, 16.06.2025
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15:56 16.06.2025
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Врачи рассказали о состоянии второго ребенка, попавшего в ДТП под Саратовом
Врачи рассказали о состоянии второго ребенка, попавшего в ДТП под Саратовом - РИА Новости, 16.06.2025
Врачи рассказали о состоянии второго ребенка, попавшего в ДТП под Саратовом
Один из двух детей, пострадавших при столкновении двух автомобилей на трассе в Саратовской области, находится к крайне тяжелом состоянии, состояние второго... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T15:56:00+03:00
2025-06-16T15:56:00+03:00
происшествия
саратовская область
красноармейский район
саратов
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САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости. Один из двух детей, пострадавших при столкновении двух автомобилей на трассе в Саратовской области, находится к крайне тяжелом состоянии, состояние второго врачи оценивают как тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава. Ранее в правительстве области сообщили, что в Красноармейском районе на трассе Саратов – Красноармейск произошло столкновение "ВАЗ-2104" и Hyundai Creta, в результате четыре человека погибли и трое пострадали. В областной Госавтоинспекции уточнили, что среди погибших есть ребенок, а среди пострадавших еще двое детей - мальчик 13 лет и девочка 14 лет. "Двоим госпитализированным детям, один из которых в крайне тяжелом состоянии, один - в тяжелом состоянии, и одному госпитализированному взрослому, который находится в состоянии средней степени тяжести, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказала собеседница агентства.
саратовская область
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происшествия, саратовская область, красноармейский район, саратов
Происшествия, Саратовская область, Красноармейский район, Саратов
Врачи рассказали о состоянии второго ребенка, попавшего в ДТП под Саратовом

Минздрав сообщил о тяжелом состоянии ребенка, пострадавшего в ДТП под Саратовом

© МВД 64/TelegramДТП в Красноармейском районе Саратовской области
ДТП в Красноармейском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© МВД 64/Telegram
ДТП в Красноармейском районе Саратовской области
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САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости. Один из двух детей, пострадавших при столкновении двух автомобилей на трассе в Саратовской области, находится к крайне тяжелом состоянии, состояние второго врачи оценивают как тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Ранее в правительстве области сообщили, что в Красноармейском районе на трассе СаратовКрасноармейск произошло столкновение "ВАЗ-2104" и Hyundai Creta, в результате четыре человека погибли и трое пострадали. В областной Госавтоинспекции уточнили, что среди погибших есть ребенок, а среди пострадавших еще двое детей - мальчик 13 лет и девочка 14 лет.
"Двоим госпитализированным детям, один из которых в крайне тяжелом состоянии, один - в тяжелом состоянии, и одному госпитализированному взрослому, который находится в состоянии средней степени тяжести, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказала собеседница агентства.
 
ПроисшествияСаратовская областьКрасноармейский районСаратов
 
 
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