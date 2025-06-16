https://ria.ru/20250616/dtp-2023042302.html

Число пострадавших в ДТП под Владимиром увеличилось до девяти

Число пострадавших в ДТП под Владимиром увеличилось до девяти - РИА Новости, 16.06.2025

Число пострадавших в ДТП под Владимиром увеличилось до девяти

Число пострадавших при столкновении четырех транспортных средств во Владимирской области увеличилось до девяти, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T07:55:00+03:00

2025-06-16T07:55:00+03:00

2025-06-16T07:59:00+03:00

происшествия

авто

владимирская область

вязниковский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 16 июн – РИА Новости. Число пострадавших при столкновении четырех транспортных средств во Владимирской области увеличилось до девяти, сообщило ГУ МЧС по региону. Ранее УМВД Владимирской области сообщало, что около 01.25 на 290-м километре федеральной автодороги М7 "Волга" в Вязниковском районе произошло попутное столкновение двух легковых автомобилей, минивэна Renault и автобуса, следовавшего по маршруту "Чебоксары – Москва". Погибли три человека, семь пострадали. "В результате ДТП 12 человек пострадали, из них 3 погибли. В том числе в минивэне 10 человек пострадали, из них 3 погибли. Также пострадали водители легковых автомобилей. Пострадавших в автобусе нет", - говорится в Telegram-канале ГУ МЧС. Сотрудники ведомства проводили деблокировку пострадавших в минивэне.

https://ria.ru/20250615/dtp-2022987972.html

владимирская область

вязниковский район

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происшествия, авто, владимирская область, вязниковский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)