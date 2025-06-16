https://ria.ru/20250616/dtp-2023037820.html

Во Владимирской области три человека погибли в ДТП с автобусом

Во Владимирской области три человека погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 16.06.2025

Во Владимирской области три человека погибли в ДТП с автобусом

Два легковых автомобиля, минивэн и автобус столкнулись во Владимирской области, три человека погибли, семеро пострадали, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T06:18:00+03:00

2025-06-16T06:18:00+03:00

2025-06-16T08:36:00+03:00

происшествия

владимирская область

вязниковский район

чебоксары

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РЯЗАНЬ, 16 июн – РИА Новости. Два легковых автомобиля, минивэн и автобус столкнулись во Владимирской области, три человека погибли, семеро пострадали, сообщило УМВД по региону. Авария произошла в понедельник около 01.25 на 290-м километре трассы М7 "Волга" в Вязниковском районе Владимирской области. В ДТП, как уточнили в полиции, попали две легковушки, минивэн Renault и автобус, направлявшийся из Чебоксар в Москву, все они следовали в попутном направлении. Погибшие и пострадавшие — пассажиры автомобилей и минивэна.На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

https://ria.ru/20250615/dtp-2022987972.html

владимирская область

вязниковский район

чебоксары

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ДТП во Владимирской области Две легковушки, минивэн и автобус столкнулись во Владимирской области, 3 человека погибли, 7 пострадали, сообщило УМВД по региону. 2025-06-16T06:18 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владимирская область, вязниковский район, чебоксары