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Во Владимирской области три человека погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 16.06.2025
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06:18 16.06.2025 (обновлено: 08:36 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/dtp-2023037820.html
Во Владимирской области три человека погибли в ДТП с автобусом
Во Владимирской области три человека погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 16.06.2025
Во Владимирской области три человека погибли в ДТП с автобусом
Два легковых автомобиля, минивэн и автобус столкнулись во Владимирской области, три человека погибли, семеро пострадали, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T06:18:00+03:00
2025-06-16T08:36:00+03:00
происшествия
владимирская область
вязниковский район
чебоксары
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РЯЗАНЬ, 16 июн – РИА Новости. Два легковых автомобиля, минивэн и автобус столкнулись во Владимирской области, три человека погибли, семеро пострадали, сообщило УМВД по региону. Авария произошла в понедельник около 01.25 на 290-м километре трассы М7 "Волга" в Вязниковском районе Владимирской области. В ДТП, как уточнили в полиции, попали две легковушки, минивэн Renault и автобус, направлявшийся из Чебоксар в Москву, все они следовали в попутном направлении. Погибшие и пострадавшие — пассажиры автомобилей и минивэна.На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
https://ria.ru/20250615/dtp-2022987972.html
владимирская область
вязниковский район
чебоксары
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ДТП во Владимирской области
Две легковушки, минивэн и автобус столкнулись во Владимирской области, 3 человека погибли, 7 пострадали, сообщило УМВД по региону.
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происшествия, владимирская область, вязниковский район, чебоксары
Происшествия, Владимирская область, Вязниковский район, Чебоксары
Во Владимирской области три человека погибли в ДТП с автобусом

Во Владимирской области три человека погибли в ДТП с автобусом, семь пострадали

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Дзен
РЯЗАНЬ, 16 июн – РИА Новости. Два легковых автомобиля, минивэн и автобус столкнулись во Владимирской области, три человека погибли, семеро пострадали, сообщило УМВД по региону.
Авария произошла в понедельник около 01.25 на 290-м километре трассы М7 "Волга" в Вязниковском районе Владимирской области.
В ДТП, как уточнили в полиции, попали две легковушки, минивэн Renault и автобус, направлявшийся из Чебоксар в Москву, все они следовали в попутном направлении. Погибшие и пострадавшие — пассажиры автомобилей и минивэна.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
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