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ВСУ потеряли 60 военных в зоне действия группировки "Днепр" за сутки
ВСУ потеряли 60 военных в зоне действия группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 16.06.2025
ВСУ потеряли 60 военных в зоне действия группировки "Днепр" за сутки
Украинские войска в зоне ответственности российской группировки "Днепр" потеряли за сутки до 60 военнослужащих, две станции РЭБ и склад боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:18:00+03:00
2025-06-16T12:18:00+03:00
2025-06-16T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска в зоне ответственности российской группировки "Днепр" потеряли за сутки до 60 военнослужащих, две станции РЭБ и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Золотая Балка, Никольское и Антоновка Херсонской области", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, украинские войска потеряли до 60 военнослужащих, шесть автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли 60 военных в зоне действия группировки "Днепр" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли за сутки до 60 военных в зоне действия группировки "Днепр"