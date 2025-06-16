https://ria.ru/20250616/dnepr-2023094787.html

ВСУ потеряли 60 военных в зоне действия группировки "Днепр" за сутки

ВСУ потеряли 60 военных в зоне действия группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 16.06.2025

ВСУ потеряли 60 военных в зоне действия группировки "Днепр" за сутки

Украинские войска в зоне ответственности российской группировки "Днепр" потеряли за сутки до 60 военнослужащих, две станции РЭБ и склад боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:18:00+03:00

2025-06-16T12:18:00+03:00

2025-06-16T12:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска в зоне ответственности российской группировки "Днепр" потеряли за сутки до 60 военнослужащих, две станции РЭБ и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Золотая Балка, Никольское и Антоновка Херсонской области", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, украинские войска потеряли до 60 военнослужащих, шесть автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины