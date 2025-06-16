Рейтинг@Mail.ru
Десантники уничтожили минометные расчеты ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/desantniki-2023035101.html
Десантники уничтожили минометные расчеты ВСУ у Часова Яра
Десантники уничтожили минометные расчеты ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 16.06.2025
Десантники уничтожили минометные расчеты ВСУ у Часова Яра
Артиллеристы-десантники уничтожили минометные расчеты ВСУ у города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T05:06:00+03:00
2025-06-16T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
часов яр
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496657_0:168:3071:1896_1920x0_80_0_0_fa9a8aa8fdd07c88d20ba3e403873325.jpg
ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Артиллеристы-десантники уничтожили минометные расчеты ВСУ у города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задач по поддержке действий штурмовых групп, освобождающих территорию ДНР под Часовым Яром от украинских националистов", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что в одной из лесопосадок вблизи Часова Яра в ДНР разведчики обнаружили позиции миномётов ВСУ, оборудованные, чтобы противостоять российским штурмовикам. "Получив координаты целей, расчеты РСЗО "Град" Костромских десантников оперативно выдвинулись на огневые позиции и точным залпом поразили миномётные позиции и расчеты противника. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей десантниками-реактивщиками", - пояснили в МО РФ. Поясняется, что работа артиллеристов обеспечила возможность штурмовым группам ВДВ зайти в опорный пункт противника и произвести его зачистку.
https://ria.ru/20250616/spetsoperatsiya-2023034965.html
https://ria.ru/20250616/spetsoperatsiya-2023034815.html
россия
донецкая народная республика
часов яр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496657_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8717fe4949f6902d2212e69997ca9e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, донецкая народная республика, часов яр, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Десантники уничтожили минометные расчеты ВСУ у Часова Яра

Минобороны: десантники уничтожили минометные расчеты ВСУ у Часова Яра

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Артиллеристы-десантники уничтожили минометные расчеты ВСУ у города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России.
"Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задач по поддержке действий штурмовых групп, освобождающих территорию ДНР под Часовым Яром от украинских националистов", - сообщили в МО РФ.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Артиллеристы "Днепра" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
05:05
Сообщается, что в одной из лесопосадок вблизи Часова Яра в ДНР разведчики обнаружили позиции миномётов ВСУ, оборудованные, чтобы противостоять российским штурмовикам.
"Получив координаты целей, расчеты РСЗО "Град" Костромских десантников оперативно выдвинулись на огневые позиции и точным залпом поразили миномётные позиции и расчеты противника. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей десантниками-реактивщиками", - пояснили в МО РФ.
Поясняется, что работа артиллеристов обеспечила возможность штурмовым группам ВДВ зайти в опорный пункт противника и произвести его зачистку.
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Авиация нанесла удары по боевикам ВСУ в зоне действия "Востока"
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаЧасов ЯрВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала