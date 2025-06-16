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Десантники уничтожили минометные расчеты ВСУ у Часова Яра
Десантники уничтожили минометные расчеты ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 16.06.2025
Десантники уничтожили минометные расчеты ВСУ у Часова Яра
Артиллеристы-десантники уничтожили минометные расчеты ВСУ у города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T05:06:00+03:00
2025-06-16T05:06:00+03:00
2025-06-16T05:06:00+03:00
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ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Артиллеристы-десантники уничтожили минометные расчеты ВСУ у города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны России. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задач по поддержке действий штурмовых групп, освобождающих территорию ДНР под Часовым Яром от украинских националистов", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что в одной из лесопосадок вблизи Часова Яра в ДНР разведчики обнаружили позиции миномётов ВСУ, оборудованные, чтобы противостоять российским штурмовикам. "Получив координаты целей, расчеты РСЗО "Град" Костромских десантников оперативно выдвинулись на огневые позиции и точным залпом поразили миномётные позиции и расчеты противника. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей десантниками-реактивщиками", - пояснили в МО РФ. Поясняется, что работа артиллеристов обеспечила возможность штурмовым группам ВДВ зайти в опорный пункт противника и произвести его зачистку.
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Десантники уничтожили минометные расчеты ВСУ у Часова Яра
Минобороны: десантники уничтожили минометные расчеты ВСУ у Часова Яра