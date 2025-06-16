https://ria.ru/20250616/deputaty-2023072098.html

Российские и белорусские депутаты выступили за защиту исторической правды

Российские и белорусские депутаты выступили за защиту исторической правды - РИА Новости, 16.06.2025

Российские и белорусские депутаты выступили за защиту исторической правды

Депутаты Парламентского собрания Союза Белоруссии и России (ПС СБР) выступают за борьбу с фальсификацией истории, недопущение сноса памятников и вандализма в... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T09:51:00+03:00

2025-06-16T09:51:00+03:00

2025-06-16T11:09:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

ленинград

белоруссия

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БРЕСТ, 16 июн - РИА Новости. Депутаты Парламентского собрания Союза Белоруссии и России (ПС СБР) выступают за борьбу с фальсификацией истории, недопущение сноса памятников и вандализма в отношении захоронений советских солдат, следует из заявления, принятого на заседании Союзного парламента. "Депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России выступают за непримиримую борьбу с фальсификацией истории, недопущение сноса памятников, вандализма в отношении захоронений советских солдат, возрождения идеологий исключительности - нацизма, русофобии, антисемитизма и других видов практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - сказано в документе. Отмечается, что сегодня активизировались последователи тех, на чьей совести были блокада Ленинграда, сожженная Хатынь и массовый геноцид мирного населения. "Неонацисты вновь пытаются установить свои порядки. При активной поддержке ряда западных элит они рвутся к реваншу, прибегая к насилию и террору, навязывая чуждые нашим народам ценности", - говорится в заявлении. Подчеркивается, что депутаты Союзного парламента решительно осуждают стремление переписать историю и исказить факты о самой кровопролитной войне за все время существования человечества. "Убеждены в том, что решения Нюрнбергского трибунала не подлежат пересмотру, недопустимы и крайне опасны для всего мирового сообщества любые попытки героизации и возрождения фашистских режимов. Парламентское Собрание Союза Беларуси и России должно сделать все, чтобы сохранить историческую память о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - сказано в заявлении. Отмечается, что в Белоруссии и России свято хранят память о героях Великой Отечественной войны и чтут их великий подвиг, восемь десятилетий из поколения в поколение передается правда об этих событиях. "Мы поддерживаем и разделяем инициативы, связанные с созданием новой архитектуры равной и неделимой безопасности, которая надежно защищала бы все государства с учетом интересов друг друга", - отметили депутаты Союзного парламента. По их мнению, закономерный процесс, связанный со становлением многополярного мира, с усилением новых центров экономического роста и влияния, должен способствовать укреплению мира и сотрудничества между странами и народами. "Наш общий долг — свято чтить память о солдатах и об офицерах, о партизанах, подпольщиках, погибших за мир на планете, тружениках тыла, воспитывать патриотизм и благодарное отношение подрастающего поколения к подвигу советского народа-освободителя. Важно защитить правду о мужестве и героизме народов, боровшихся с фашизмом, и не допустить разжигания новой мировой войны", - сказано в документе.

https://ria.ru/20250616/volodin-2023065657.html

https://ria.ru/20250611/gryzlov-2022318122.html

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россия, ленинград, белоруссия