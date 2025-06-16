https://ria.ru/20250616/delo-2023048803.html

Во Владимирской области возбудили дело после ДТП с автобусом

Во Владимирской области возбудили дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 16.06.2025

Во Владимирской области возбудили дело после ДТП с автобусом

Дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено во Владимирской области после ДТП с четырьмя транспортными средствами, включая автобус, сообщила... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T08:57:00+03:00

2025-06-16T08:57:00+03:00

2025-06-16T08:57:00+03:00

происшествия

авто

владимирская область

вязниковский район

россия

renault s.a

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

renault clio

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РЯЗАНЬ, 16 июн – РИА Новости. Дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено во Владимирской области после ДТП с четырьмя транспортными средствами, включая автобус, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. Ранее УМВД Владимирской области сообщало, что около 01.25 на 290-м километре федеральной автодороги М7 "Волга" в Вязниковском районе произошло попутное столкновение двух легковых автомобилей, минивэна Renault и автобуса, следовавшего по маршруту "Чебоксары – Москва". По данным ГУ МЧС, три человека погибли, девять пострадали. "По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем транспортного средства правил дорожного движения, повлекшее гибель человека), расследование которого находится на контроле надзорного ведомства", - сообщила прокуратура. По предварительным данным ведомства, виновником ДТП стал водитель автобуса, совершивший столкновение со стоящими на светофоре автомобилями.

https://ria.ru/20250615/dtp-2022987972.html

владимирская область

вязниковский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ДТП во Владимирской области Две легковушки, минивэн и автобус столкнулись во Владимирской области, 3 человека погибли, 7 пострадали, сообщило УМВД по региону. 2025-06-16T08:57 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

происшествия, авто, владимирская область, вязниковский район, россия, renault s.a, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), renault clio