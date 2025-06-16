https://ria.ru/20250616/delo-2023048803.html
Во Владимирской области возбудили дело после ДТП с автобусом
Во Владимирской области возбудили дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 16.06.2025
Во Владимирской области возбудили дело после ДТП с автобусом
Дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено во Владимирской области после ДТП с четырьмя транспортными средствами, включая автобус, сообщила... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T08:57:00+03:00
2025-06-16T08:57:00+03:00
2025-06-16T08:57:00+03:00
происшествия
авто
владимирская область
вязниковский район
россия
renault s.a
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
renault clio
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РЯЗАНЬ, 16 июн – РИА Новости. Дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено во Владимирской области после ДТП с четырьмя транспортными средствами, включая автобус, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. Ранее УМВД Владимирской области сообщало, что около 01.25 на 290-м километре федеральной автодороги М7 "Волга" в Вязниковском районе произошло попутное столкновение двух легковых автомобилей, минивэна Renault и автобуса, следовавшего по маршруту "Чебоксары – Москва". По данным ГУ МЧС, три человека погибли, девять пострадали. "По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем транспортного средства правил дорожного движения, повлекшее гибель человека), расследование которого находится на контроле надзорного ведомства", - сообщила прокуратура. По предварительным данным ведомства, виновником ДТП стал водитель автобуса, совершивший столкновение со стоящими на светофоре автомобилями.
https://ria.ru/20250615/dtp-2022987972.html
владимирская область
вязниковский район
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ДТП во Владимирской области
Две легковушки, минивэн и автобус столкнулись во Владимирской области, 3 человека погибли, 7 пострадали, сообщило УМВД по региону.
2025-06-16T08:57
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, владимирская область, вязниковский район, россия, renault s.a, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), renault clio
Происшествия, Авто, Владимирская область, Вязниковский район, Россия, Renault S.A, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Renault Clio
Во Владимирской области возбудили дело после ДТП с автобусом
Во Владимирской области после ДТП с автобусом возбудили дело о нарушении ПДД