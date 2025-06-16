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Иранская ПВО отразила атаку израильских беспилотников в Бушере - РИА Новости, 16.06.2025
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22:29 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/busher-2023217682.html
Иранская ПВО отразила атаку израильских беспилотников в Бушере
Иранская ПВО отразила атаку израильских беспилотников в Бушере - РИА Новости, 16.06.2025
Иранская ПВО отразила атаку израильских беспилотников в Бушере
ПВО Ирана отразили атаку израильских летательных аппаратов в южном иранском городе Бушер, где расположена атомная электростанция, сообщает агентство Tasnim. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T22:29:00+03:00
2025-06-16T22:29:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. ПВО Ирана отразили атаку израильских летательных аппаратов в южном иранском городе Бушер, где расположена атомная электростанция, сообщает агентство Tasnim. "Звуки, которые были слышны сегодня вечером, связаны с успешно выполненной работой ПВО по летательным аппаратам врага в воздушном пространстве над Бушером", - говорится в сообщении. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия обеспокоена рисками, которые несут для АЭС "Бушер" обмены ударами между Израилем и Ираном. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
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в мире, иран, израиль, россия, сергей рябков, бушерская аэс, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Россия, Сергей Рябков, Бушерская АЭС, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иранская ПВО отразила атаку израильских беспилотников в Бушере

Tasnim: ПВО Ирана отразила атаку израильских летательных аппаратов на АЭС Бушер

© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. ПВО Ирана отразили атаку израильских летательных аппаратов в южном иранском городе Бушер, где расположена атомная электростанция, сообщает агентство Tasnim.
«
"Звуки, которые были слышны сегодня вечером, связаны с успешно выполненной работой ПВО по летательным аппаратам врага в воздушном пространстве над Бушером", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
13 июня, 13:44
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия обеспокоена рисками, которые несут для АЭС "Бушер" обмены ударами между Израилем и Ираном.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Пожар в Бушере, Иран. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
СМИ сообщили о столбе дыма в Бушере, где строится АЭС с участием России
14 июня, 18:20
 
В миреИранИзраильРоссияСергей РябковБушерская АЭСОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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