Иранская ПВО отразила атаку израильских беспилотников в Бушере
Tasnim: ПВО Ирана отразила атаку израильских летательных аппаратов на АЭС Бушер
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. ПВО Ирана отразили атаку израильских летательных аппаратов в южном иранском городе Бушер, где расположена атомная электростанция, сообщает агентство Tasnim.
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"Звуки, которые были слышны сегодня вечером, связаны с успешно выполненной работой ПВО по летательным аппаратам врага в воздушном пространстве над Бушером", - говорится в сообщении.
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13 июня, 13:44
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия обеспокоена рисками, которые несут для АЭС "Бушер" обмены ударами между Израилем и Ираном.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.