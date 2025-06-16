Рейтинг@Mail.ru
Бречалов дал старт обучению по программе "СВОй резерв18" в Удмуртии - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
20:19 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/brechalov-2023205253.html
Бречалов дал старт обучению по программе "СВОй резерв18" в Удмуртии
Бречалов дал старт обучению по программе "СВОй резерв18" в Удмуртии - РИА Новости, 16.06.2025
Бречалов дал старт обучению по программе "СВОй резерв18" в Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов дал старт первого модуля региональной программы "СВОй Резерв 18", в котором будут обучаться 50 ветеранов спецоперации,... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T20:19:00+03:00
2025-06-16T20:19:00+03:00
удмуртская республика
александр бречалов
ижевск
россия
удмуртская республика (удмуртия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:290:2778:1852_1920x0_80_0_0_479ea2bc562199a4062c86e3c2bd8b9d.jpg
УФА, 16 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов дал старт первого модуля региональной программы "СВОй Резерв 18", в котором будут обучаться 50 ветеранов спецоперации, сообщили в пресс-службе руководителя республики. Открытие первого модуля региональной программы "СВОй Резерв18" прошло в Ижевске. На мероприятии присутствовали 50 ветеранов специальной военной операции, которые прошли отбор, следует из релиза. Отмечается, что в своем выступлении Бречалов поблагодарил ветеранов и их сослуживцев за то, что в сложный для страны момент они выбрали ее защиту. Отдельную благодарность глава региона выразил и семьям участников СВО, которые всегда их ждут и поддерживают. Также Бречалов напомнил, что всем, кто успешно пройдет обучение в рамках программы и получит диплом, предложат работу на государственной и муниципальной службе. "Программа продлится год. И это не спринт, это марафон, который нам вместе с вами предстоит пройти. Я хочу вас сразу настроить на то, что это будет непросто. Каждый образовательный модуль – это не только зал, интересные спикеры и общение, это еще и усилия. На это надо настроиться. После образовательного года, с точки зрения ваших компетенций и знаний, вы точно станете сильнее. Вы – первый поток программы, это особая ответственность в первую очередь, наша. Чтобы предоставить вам все необходимые знания для работы на службе, теперь уже гражданской", - приводит пресс-служба слова Бречалова. Он сказал, участники программы могут стать руководителями нового формата и примером для всех ветеранов СВО. "И теперь, уже наша общая задача сделать так, чтобы каждый житель Удмуртии гордился своей Родиной, изменениями, которые здесь происходят, а наши дети выросли патриотами", – подчеркнул Бречалов. В пресс-службе напомнили, что ранее в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о запуске кадровой программы "Время героев" для ветеранов СВО. Позже он отметил необходимость запуска аналогичных программ и в регионах. По словам проректора Президентской академии (РАНХиГС) Александра Ефремова, сейчас в каждом регионе страны стартуют образовательные модули таких программ. Удмуртия – один из первых регионов, где начались очные образовательные модули. "Потенциал наших героев - ветеранов и участников СВО - очень важно использовать сейчас и в гражданской жизни, на государственной и муниципальной службе. Конечно, есть отличие от воинской службы. Ветеранов нужно готовить к особенностям работы в государственном секторе, именно поэтому образовательные треки очень важны. На выходе у участников программы будут знания и компетенции, позволяющие им занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе. По федеральной программе "Время Героев" 45 человек уже были назначены на разные должности", - цитирует пресс-служба Ефремова. По данным пресс-службы, ведущий специалист представительства РАНХиГС в Удмуртии Анна Овчинникова напомнила, что программа "СВОй резерв18" рассчитана на целый год. Это более 500 часов, которые включают в себя четыре очных модуля и межмодульную программу. "Сегодня открывается модуль, посвященный государственному управлению. Второй модуль посвящен муниципальному и региональному управлению, третий – экономике и финансам, и четвертый – эффективным инструментам управления. Помимо такой теоретической фундаментальной базы во время программы обучения постоянно будут проходить тренинги личностного роста и мероприятия, направленные на развитие современных компетенций эффективных руководителей", – приводит пресс-служба слова Овчинниковой. Как рассказали в пресс-службе, участник программы "СВОй резерв18", кавалер Ордена Мужества Дмитрий Лепихин считает, что благодаря этому обучению он сможет определить, какие его способности можно применить и где. "Вижу себя руководителем. Все зависит от того, насколько сильно раскроется мой потенциал в данной обучающей программе. Возможно, стану руководителем в сфере спорта, потому что практически вся моя жизнь – это спорт", – сказал Лепихин. Региональная программа "СВОй резерв18" направлена на подготовку руководителей и специалистов из числа участников и ветеранов СВО для трудоустройства в органы власти, муниципалитеты, предприятия и организации республики. Всего на участие в региональной программе заявились более 570 человек из 23 регионов страны. Участники проходили собеседование, тестирование, писали эссе и заполняли анкеты. Тем, кто не прошел отбор, обязательно подберут другие варианты по обучению или работе, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250612/orden-2022499000.html
https://ria.ru/20250605/brechalov-2021142201.html
https://ria.ru/20250522/brechalov-2018540090.html
ижевск
россия
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9625455cb728b1dbf00c8881086ac67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр бречалов, ижевск, россия, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Ижевск, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Бречалов дал старт обучению по программе "СВОй резерв18" в Удмуртии

Александр Бречалов запустил обучение по программе "СВОй резерв18" в Удмуртии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 16 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов дал старт первого модуля региональной программы "СВОй Резерв 18", в котором будут обучаться 50 ветеранов спецоперации, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
Открытие первого модуля региональной программы "СВОй Резерв18" прошло в Ижевске. На мероприятии присутствовали 50 ветеранов специальной военной операции, которые прошли отбор, следует из релиза.
Секретарь генсовета партии Единая Россия Владимир Якушев и глава Удмуртии Александр Бречалов вручили коллективу завода Купол Орден За доблестный труд - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Бречалов и Якушев вручили орден коллективу завода в Удмуртии
12 июня, 15:10
Отмечается, что в своем выступлении Бречалов поблагодарил ветеранов и их сослуживцев за то, что в сложный для страны момент они выбрали ее защиту. Отдельную благодарность глава региона выразил и семьям участников СВО, которые всегда их ждут и поддерживают. Также Бречалов напомнил, что всем, кто успешно пройдет обучение в рамках программы и получит диплом, предложат работу на государственной и муниципальной службе.
"Программа продлится год. И это не спринт, это марафон, который нам вместе с вами предстоит пройти. Я хочу вас сразу настроить на то, что это будет непросто. Каждый образовательный модуль – это не только зал, интересные спикеры и общение, это еще и усилия. На это надо настроиться. После образовательного года, с точки зрения ваших компетенций и знаний, вы точно станете сильнее. Вы – первый поток программы, это особая ответственность в первую очередь, наша. Чтобы предоставить вам все необходимые знания для работы на службе, теперь уже гражданской", - приводит пресс-служба слова Бречалова.
Он сказал, участники программы могут стать руководителями нового формата и примером для всех ветеранов СВО.
"И теперь, уже наша общая задача сделать так, чтобы каждый житель Удмуртии гордился своей Родиной, изменениями, которые здесь происходят, а наши дети выросли патриотами", – подчеркнул Бречалов.
В пресс-службе напомнили, что ранее в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о запуске кадровой программы "Время героев" для ветеранов СВО. Позже он отметил необходимость запуска аналогичных программ и в регионах. По словам проректора Президентской академии (РАНХиГС) Александра Ефремова, сейчас в каждом регионе страны стартуют образовательные модули таких программ. Удмуртия – один из первых регионов, где начались очные образовательные модули.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Минфин поддержит строительство соцобъектов в Удмуртии
5 июня, 17:07
"Потенциал наших героев - ветеранов и участников СВО - очень важно использовать сейчас и в гражданской жизни, на государственной и муниципальной службе. Конечно, есть отличие от воинской службы. Ветеранов нужно готовить к особенностям работы в государственном секторе, именно поэтому образовательные треки очень важны. На выходе у участников программы будут знания и компетенции, позволяющие им занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе. По федеральной программе "Время Героев" 45 человек уже были назначены на разные должности", - цитирует пресс-служба Ефремова.
По данным пресс-службы, ведущий специалист представительства РАНХиГС в Удмуртии Анна Овчинникова напомнила, что программа "СВОй резерв18" рассчитана на целый год. Это более 500 часов, которые включают в себя четыре очных модуля и межмодульную программу.
"Сегодня открывается модуль, посвященный государственному управлению. Второй модуль посвящен муниципальному и региональному управлению, третий – экономике и финансам, и четвертый – эффективным инструментам управления. Помимо такой теоретической фундаментальной базы во время программы обучения постоянно будут проходить тренинги личностного роста и мероприятия, направленные на развитие современных компетенций эффективных руководителей", – приводит пресс-служба слова Овчинниковой.
Как рассказали в пресс-службе, участник программы "СВОй резерв18", кавалер Ордена Мужества Дмитрий Лепихин считает, что благодаря этому обучению он сможет определить, какие его способности можно применить и где.
"Вижу себя руководителем. Все зависит от того, насколько сильно раскроется мой потенциал в данной обучающей программе. Возможно, стану руководителем в сфере спорта, потому что практически вся моя жизнь – это спорт", – сказал Лепихин.
Региональная программа "СВОй резерв18" направлена на подготовку руководителей и специалистов из числа участников и ветеранов СВО для трудоустройства в органы власти, муниципалитеты, предприятия и организации республики. Всего на участие в региональной программе заявились более 570 человек из 23 регионов страны. Участники проходили собеседование, тестирование, писали эссе и заполняли анкеты. Тем, кто не прошел отбор, обязательно подберут другие варианты по обучению или работе, добавили в пресс-службе.
Глава Удмуртии Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Бречалов сообщил об увеличении экспорта из Удмуртии в Китай за три года
22 мая, 20:16
 
Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловИжевскРоссияУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала