https://ria.ru/20250616/brechalov-2023205253.html

Бречалов дал старт обучению по программе "СВОй резерв18" в Удмуртии

Бречалов дал старт обучению по программе "СВОй резерв18" в Удмуртии - РИА Новости, 16.06.2025

Бречалов дал старт обучению по программе "СВОй резерв18" в Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов дал старт первого модуля региональной программы "СВОй Резерв 18", в котором будут обучаться 50 ветеранов спецоперации,... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T20:19:00+03:00

2025-06-16T20:19:00+03:00

2025-06-16T20:19:00+03:00

удмуртская республика

александр бречалов

ижевск

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 16 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов дал старт первого модуля региональной программы "СВОй Резерв 18", в котором будут обучаться 50 ветеранов спецоперации, сообщили в пресс-службе руководителя республики. Открытие первого модуля региональной программы "СВОй Резерв18" прошло в Ижевске. На мероприятии присутствовали 50 ветеранов специальной военной операции, которые прошли отбор, следует из релиза. Отмечается, что в своем выступлении Бречалов поблагодарил ветеранов и их сослуживцев за то, что в сложный для страны момент они выбрали ее защиту. Отдельную благодарность глава региона выразил и семьям участников СВО, которые всегда их ждут и поддерживают. Также Бречалов напомнил, что всем, кто успешно пройдет обучение в рамках программы и получит диплом, предложат работу на государственной и муниципальной службе. "Программа продлится год. И это не спринт, это марафон, который нам вместе с вами предстоит пройти. Я хочу вас сразу настроить на то, что это будет непросто. Каждый образовательный модуль – это не только зал, интересные спикеры и общение, это еще и усилия. На это надо настроиться. После образовательного года, с точки зрения ваших компетенций и знаний, вы точно станете сильнее. Вы – первый поток программы, это особая ответственность в первую очередь, наша. Чтобы предоставить вам все необходимые знания для работы на службе, теперь уже гражданской", - приводит пресс-служба слова Бречалова. Он сказал, участники программы могут стать руководителями нового формата и примером для всех ветеранов СВО. "И теперь, уже наша общая задача сделать так, чтобы каждый житель Удмуртии гордился своей Родиной, изменениями, которые здесь происходят, а наши дети выросли патриотами", – подчеркнул Бречалов. В пресс-службе напомнили, что ранее в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о запуске кадровой программы "Время героев" для ветеранов СВО. Позже он отметил необходимость запуска аналогичных программ и в регионах. По словам проректора Президентской академии (РАНХиГС) Александра Ефремова, сейчас в каждом регионе страны стартуют образовательные модули таких программ. Удмуртия – один из первых регионов, где начались очные образовательные модули. "Потенциал наших героев - ветеранов и участников СВО - очень важно использовать сейчас и в гражданской жизни, на государственной и муниципальной службе. Конечно, есть отличие от воинской службы. Ветеранов нужно готовить к особенностям работы в государственном секторе, именно поэтому образовательные треки очень важны. На выходе у участников программы будут знания и компетенции, позволяющие им занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе. По федеральной программе "Время Героев" 45 человек уже были назначены на разные должности", - цитирует пресс-служба Ефремова. По данным пресс-службы, ведущий специалист представительства РАНХиГС в Удмуртии Анна Овчинникова напомнила, что программа "СВОй резерв18" рассчитана на целый год. Это более 500 часов, которые включают в себя четыре очных модуля и межмодульную программу. "Сегодня открывается модуль, посвященный государственному управлению. Второй модуль посвящен муниципальному и региональному управлению, третий – экономике и финансам, и четвертый – эффективным инструментам управления. Помимо такой теоретической фундаментальной базы во время программы обучения постоянно будут проходить тренинги личностного роста и мероприятия, направленные на развитие современных компетенций эффективных руководителей", – приводит пресс-служба слова Овчинниковой. Как рассказали в пресс-службе, участник программы "СВОй резерв18", кавалер Ордена Мужества Дмитрий Лепихин считает, что благодаря этому обучению он сможет определить, какие его способности можно применить и где. "Вижу себя руководителем. Все зависит от того, насколько сильно раскроется мой потенциал в данной обучающей программе. Возможно, стану руководителем в сфере спорта, потому что практически вся моя жизнь – это спорт", – сказал Лепихин. Региональная программа "СВОй резерв18" направлена на подготовку руководителей и специалистов из числа участников и ветеранов СВО для трудоустройства в органы власти, муниципалитеты, предприятия и организации республики. Всего на участие в региональной программе заявились более 570 человек из 23 регионов страны. Участники проходили собеседование, тестирование, писали эссе и заполняли анкеты. Тем, кто не прошел отбор, обязательно подберут другие варианты по обучению или работе, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250612/orden-2022499000.html

https://ria.ru/20250605/brechalov-2021142201.html

https://ria.ru/20250522/brechalov-2018540090.html

ижевск

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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александр бречалов, ижевск, россия, удмуртская республика (удмуртия)