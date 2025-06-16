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Путин выразил благодарность Турции за содействие в переговорах с Украиной
Путин выразил благодарность Турции за содействие в переговорах с Украиной - РИА Новости, 16.06.2025
Путин выразил благодарность Турции за содействие в переговорах с Украиной
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил признательность турецкой стороне за... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:08:00+03:00
2025-06-16T14:08:00+03:00
2025-06-16T14:14:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам, сообщает пресс-служба Кремля."При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250614/rossija-2022851958.html
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турция, украина, владимир путин, россия, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Украина, Владимир Путин, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Путин выразил благодарность Турции за содействие в переговорах с Украиной
Путин выразил благодарность Турции за организацию переговоров с Украиной