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На юге Москвы началась модернизация крупного газорегуляторного пункта
На юге Москвы началась модернизация крупного газорегуляторного пункта - РИА Новости, 16.06.2025
На юге Москвы началась модернизация крупного газорегуляторного пункта
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Чертаново квартал 6-2" на юге столицы,... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T11:00:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Чертаново квартал 6-2" на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Приступили к ремонту газорегуляторного пункта "Чертаново квартал 6-2", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Чертаново Центральное и Чертаново Северное", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы проведут в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения. "В рамках проекта устаревшее оборудование заменим на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью почти 2,4 тысячи кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все новые столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
https://ria.ru/20250616/biryukov-2023062499.html
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экономика, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Экономика, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
На юге Москвы началась модернизация крупного газорегуляторного пункта
Бирюков: стартовала модернизация крупного газорегуляторного пункта на юге Москвы
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Чертаново квартал 6-2" на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Приступили к ремонту газорегуляторного пункта "Чертаново квартал 6-2", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Чертаново Центральное и Чертаново Северное", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы проведут в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.
"В рамках проекта устаревшее оборудование заменим на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью почти 2,4 тысячи кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все новые столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.