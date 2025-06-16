https://ria.ru/20250616/biryukov-2023077513.html

На юге Москвы началась модернизация крупного газорегуляторного пункта

На юге Москвы началась модернизация крупного газорегуляторного пункта - РИА Новости, 16.06.2025

На юге Москвы началась модернизация крупного газорегуляторного пункта

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Чертаново квартал 6-2" на юге столицы,... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T11:00:00+03:00

2025-06-16T11:00:00+03:00

2025-06-16T11:27:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

экономика

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023076757_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a3b5717980b6b8219a5edf6d9341767f.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Чертаново квартал 6-2" на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Приступили к ремонту газорегуляторного пункта "Чертаново квартал 6-2", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Чертаново Центральное и Чертаново Северное", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы проведут в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения. "В рамках проекта устаревшее оборудование заменим на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью почти 2,4 тысячи кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все новые столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.

https://ria.ru/20250616/biryukov-2023062499.html

https://ria.ru/20250611/biryukov-2022293788.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков