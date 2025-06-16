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На юге Москвы началась модернизация крупного газорегуляторного пункта - РИА Новости, 16.06.2025
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11:00 16.06.2025 (обновлено: 11:27 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/biryukov-2023077513.html
На юге Москвы началась модернизация крупного газорегуляторного пункта
На юге Москвы началась модернизация крупного газорегуляторного пункта - РИА Новости, 16.06.2025
На юге Москвы началась модернизация крупного газорегуляторного пункта
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Чертаново квартал 6-2" на юге столицы,... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T11:00:00+03:00
2025-06-16T11:27:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
экономика
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Чертаново квартал 6-2" на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Приступили к ремонту газорегуляторного пункта "Чертаново квартал 6-2", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Чертаново Центральное и Чертаново Северное", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы проведут в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения. "В рамках проекта устаревшее оборудование заменим на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью почти 2,4 тысячи кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все новые столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
https://ria.ru/20250616/biryukov-2023062499.html
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экономика, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Экономика, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
На юге Москвы началась модернизация крупного газорегуляторного пункта

Бирюков: стартовала модернизация крупного газорегуляторного пункта на юге Москвы

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramМодернизация крупного газорегуляторного пункта "Чертаново квартал 6-2" в Москве
Модернизация крупного газорегуляторного пункта Чертаново квартал 6-2 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Модернизация крупного газорегуляторного пункта "Чертаново квартал 6-2" в Москве
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Чертаново квартал 6-2" на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Приступили к ремонту газорегуляторного пункта "Чертаново квартал 6-2", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Чертаново Центральное и Чертаново Северное", - рассказал Бирюков.
Работы по благоустройству территорий - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Около шести транспортных узлов благоустроят территорию, заявил Бирюков
Вчера, 09:00
Заммэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы проведут в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.
"В рамках проекта устаревшее оборудование заменим на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью почти 2,4 тысячи кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все новые столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
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Территории у трех станций метро благоустроили в Москве, сообщил Бирюков
11 июня, 16:27
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЭкономикаГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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