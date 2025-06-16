Израиль сообщил о восьми сбитых иранских беспилотниках
ЦАХАЛ: ВМФ Израиля ночью сбили восемь иранских беспилотников
© AP Photo / Leo CorreaПВО Израиля ведет стрельбу, пытаясь перехватить иранские ракеты над Тель-Авивом
© AP Photo / Leo Correa
ПВО Израиля ведет стрельбу, пытаясь перехватить иранские ракеты над Тель-Авивом
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Военно-морские силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью перехватили восемь иранских БПЛА, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
"Ночью восемь беспилотных летательных аппаратов было перехвачено военно-морскими силами (Израиля – ред.)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что для перехвата впервые использовалась ПВО "Барак Маген" и ракеты типа LRAD (дальнего радиуса действия), способные отразить широкий спектр угроз, в том числе БПЛА, крылатые ракеты, береговые ракеты и другие.
Утверждается, что с начала военных действий против Ирана силы ЦАХАЛ отразили около 25 БПЛА.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил ранее КСИР, исламская республика в ответ на атаки Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.