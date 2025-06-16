https://ria.ru/20250616/bespilotniki-2023039916.html
ПВО ночью уничтожила 12 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 16.06.2025
ПВО ночью уничтожила 12 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 12 украинских беспилотников над Орловской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны России.. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T07:11:00+03:00
2025-06-16T07:11:00+03:00
2025-06-16T07:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
воронежская область
орловская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 12 украинских беспилотников над Орловской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны России.."В период с 23.55 мск 15 июня до 02.45 мск 16 июня текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили: 11 БПЛА – над территорией Орловской области и один беспилотник — над Воронежской областью.Украинские боевики практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250616/spetsoperatsiya-2023034815.html
россия
воронежская область
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россия, безопасность, воронежская область, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Воронежская область, Орловская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью уничтожила 12 украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 12 БПЛА ВСУ