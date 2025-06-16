https://ria.ru/20250616/bespilotniki-2023039916.html

ПВО ночью уничтожила 12 украинских беспилотников

ПВО ночью уничтожила 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 16.06.2025

ПВО ночью уничтожила 12 украинских беспилотников

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 12 украинских беспилотников над Орловской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны России.. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T07:11:00+03:00

2025-06-16T07:11:00+03:00

2025-06-16T07:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

воронежская область

орловская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 12 украинских беспилотников над Орловской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны России.."В период с 23.55 мск 15 июня до 02.45 мск 16 июня текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили: 11 БПЛА – над территорией Орловской области и один беспилотник — над Воронежской областью.Украинские боевики практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250616/spetsoperatsiya-2023034815.html

россия

воронежская область

орловская область

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россия, безопасность, воронежская область, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф)