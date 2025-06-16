Балицкий рассказал о филиале "Артека" в Бердянске
Балицкий: около 1,5 тыс детей отдохнут летом в филиале "Артека" на Азовском море
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АРТЕК (Крым), 16 июн - РИА Новости. Около 1,5 тысяч детей отдохнут в этом сезоне в филиале "Артека" в Бердянске на Азовском море, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Международный детский центр "Артек" в Крыму 16 июня празднует свой 100-летний юбилей. Празднуют эту замечательную дату и в бердянском филиале "Артека" - детском центре отдыха "Красная гвоздика" на Азовском море, отметил Балицкий.
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"Нашим ребятам теперь доступны все условия для отдыха, обучения и воспитания, созданные в знаменитом международном детском центре: в "Красной гвоздике" действуют образовательные программы "Артека" и работают его сотрудники. Этим летом в ДЦ "Красная гвоздика" на Азовском море отдохнут около полутора тысяч детей", - написал Балицкий в Telegram-канале.
Центр "Красная гвоздика" стал филиалом "Артека" в 2023 году. Дети Запорожской области, а также Херсонской области, Донецкой и Луганской Народных Республик могут отдыхать на Азовском море и принимать участие во всех программах МДЦ "Артек", сообщил губернатор.
Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра.