https://ria.ru/20250616/berdjansk-2023209464.html

Балицкий рассказал о филиале "Артека" в Бердянске

Балицкий рассказал о филиале "Артека" в Бердянске - РИА Новости, 16.06.2025

Балицкий рассказал о филиале "Артека" в Бердянске

Около 1,5 тысяч детей отдохнут в этом сезоне в филиале "Артека" в Бердянске на Азовском море, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T20:55:00+03:00

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2025-06-16T20:59:00+03:00

общество

азовское море

запорожская область

республика крым

евгений балицкий

артек

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АРТЕК (Крым), 16 июн - РИА Новости. Около 1,5 тысяч детей отдохнут в этом сезоне в филиале "Артека" в Бердянске на Азовском море, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Международный детский центр "Артек" в Крыму 16 июня празднует свой 100-летний юбилей. Празднуют эту замечательную дату и в бердянском филиале "Артека" - детском центре отдыха "Красная гвоздика" на Азовском море, отметил Балицкий. "Нашим ребятам теперь доступны все условия для отдыха, обучения и воспитания, созданные в знаменитом международном детском центре: в "Красной гвоздике" действуют образовательные программы "Артека" и работают его сотрудники. Этим летом в ДЦ "Красная гвоздика" на Азовском море отдохнут около полутора тысяч детей", - написал Балицкий в Telegram-канале. Центр "Красная гвоздика" стал филиалом "Артека" в 2023 году. Дети Запорожской области, а также Херсонской области, Донецкой и Луганской Народных Республик могут отдыхать на Азовском море и принимать участие во всех программах МДЦ "Артек", сообщил губернатор. Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра.

https://ria.ru/20250616/putin-2023185991.html

https://ria.ru/20250616/lager-2022327322.html

азовское море

запорожская область

республика крым

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Наталья Макарова

общество, азовское море, запорожская область, республика крым, евгений балицкий, артек