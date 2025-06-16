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Балицкий рассказал о филиале "Артека" в Бердянске - РИА Новости, 16.06.2025
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20:55 16.06.2025 (обновлено: 20:59 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/berdjansk-2023209464.html
Балицкий рассказал о филиале "Артека" в Бердянске
Балицкий рассказал о филиале "Артека" в Бердянске - РИА Новости, 16.06.2025
Балицкий рассказал о филиале "Артека" в Бердянске
Около 1,5 тысяч детей отдохнут в этом сезоне в филиале "Артека" в Бердянске на Азовском море, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T20:55:00+03:00
2025-06-16T20:59:00+03:00
общество
азовское море
запорожская область
республика крым
евгений балицкий
артек
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АРТЕК (Крым), 16 июн - РИА Новости. Около 1,5 тысяч детей отдохнут в этом сезоне в филиале "Артека" в Бердянске на Азовском море, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Международный детский центр "Артек" в Крыму 16 июня празднует свой 100-летний юбилей. Празднуют эту замечательную дату и в бердянском филиале "Артека" - детском центре отдыха "Красная гвоздика" на Азовском море, отметил Балицкий. "Нашим ребятам теперь доступны все условия для отдыха, обучения и воспитания, созданные в знаменитом международном детском центре: в "Красной гвоздике" действуют образовательные программы "Артека" и работают его сотрудники. Этим летом в ДЦ "Красная гвоздика" на Азовском море отдохнут около полутора тысяч детей", - написал Балицкий в Telegram-канале. Центр "Красная гвоздика" стал филиалом "Артека" в 2023 году. Дети Запорожской области, а также Херсонской области, Донецкой и Луганской Народных Республик могут отдыхать на Азовском море и принимать участие во всех программах МДЦ "Артек", сообщил губернатор. Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра.
https://ria.ru/20250616/putin-2023185991.html
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азовское море
запорожская область
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общество, азовское море, запорожская область, республика крым, евгений балицкий, артек
Общество, Азовское море, Запорожская область, Республика Крым, Евгений Балицкий, Артек
Балицкий рассказал о филиале "Артека" в Бердянске

Балицкий: около 1,5 тыс детей отдохнут летом в филиале "Артека" на Азовском море

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramФилиал "Артека" в Бердянске на Азовском море
Филиал Артека в Бердянске на Азовском море - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Филиал "Артека" в Бердянске на Азовском море
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АРТЕК (Крым), 16 июн - РИА Новости. Около 1,5 тысяч детей отдохнут в этом сезоне в филиале "Артека" в Бердянске на Азовском море, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Международный детский центр "Артек" в Крыму 16 июня празднует свой 100-летний юбилей. Празднуют эту замечательную дату и в бердянском филиале "Артека" - детском центре отдыха "Красная гвоздика" на Азовском море, отметил Балицкий.
Дети на территории международного детского центра Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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"Нашим ребятам теперь доступны все условия для отдыха, обучения и воспитания, созданные в знаменитом международном детском центре: в "Красной гвоздике" действуют образовательные программы "Артека" и работают его сотрудники. Этим летом в ДЦ "Красная гвоздика" на Азовском море отдохнут около полутора тысяч детей", - написал Балицкий в Telegram-канале.
Центр "Красная гвоздика" стал филиалом "Артека" в 2023 году. Дети Запорожской области, а также Херсонской области, Донецкой и Луганской Народных Республик могут отдыхать на Азовском море и принимать участие во всех программах МДЦ "Артек", сообщил губернатор.
Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра.
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ОбществоАзовское мореЗапорожская областьРеспублика КрымЕвгений БалицкийАртек
 
 
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