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"Авито" проверит объявления о продаже системы РЭБ в Белгородской области
"Авито" проверит объявления о продаже системы РЭБ в Белгородской области - РИА Новости, 16.06.2025
"Авито" проверит объявления о продаже системы РЭБ в Белгородской области
"Авито" проверяет объявления о продаже системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предназначенной для защиты приграничных районов, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T20:32:00+03:00
2025-06-16T20:32:00+03:00
2025-06-16T20:32:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. "Авито" проверяет объявления о продаже системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предназначенной для защиты приграничных районов, сообщили РИА Новости в компании. Ранее в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что система РЭБ была обнаружена в объявлении на онлайн-сервисе "Авито" и инициировал проверку местонахождения всего переданного муниципалитетам оборудования. Гладков сообщил, что во время своего недавнего визита в Мокрую Орловку заметил нераспакованную систему РЭБ в местной администрации, несмотря на продолжающиеся обстрелы и атаки дронов. Губернатора возмутило, что вместо работы по усилению защиты населения администрация была эвакуирована. "В настоящее время объявления о продаже РЭБ в Белгородской области направлены на дополнительную проверку", - сообщили в "Авито".
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, авито
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Авито
"Авито" проверит объявления о продаже системы РЭБ в Белгородской области
"Авито" проверит объявления о продаже системы РЭБ под Белгородом