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В АКРА заявили, что банки могут не побить рекорд прибыли 2024 года - РИА Новости, 16.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
04:04 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/banki-2023033187.html
В АКРА заявили, что банки могут не побить рекорд прибыли 2024 года
В АКРА заявили, что банки могут не побить рекорд прибыли 2024 года - РИА Новости, 16.06.2025
В АКРА заявили, что банки могут не побить рекорд прибыли 2024 года
Российские банки в этом году могут не побить рекорд прибыли 2024 года, скорее всего, она будет ниже, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T04:04:00+03:00
2025-06-16T04:04:00+03:00
пмэф — 2025
экономика
санкт-петербург
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские банки в этом году могут не побить рекорд прибыли 2024 года, скорее всего, она будет ниже, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный директор рейтингового агентства АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство) Владимир Гусаков. "Чистая прибыль банков в текущем году, скорее всего, будет ниже прошлогодних рекордных значений", - считает Гусаков. Он отметил, что "высокая процентная ставка оказала влияние на темпы роста банковского сектора, что стало причиной и снижения доходов". Согласно данным Банка России, чистая прибыль банковского сектора за прошлый год достигла максимальных за все время 4,039 триллиона рублей, обновив рекорд 2023 года в 3,282 триллиона рублей. При этом без учета поступлений от дочерних банков сектор заработал 3,8 триллиона рублей. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250614/zarplata-2022772691.html
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экономика, санкт-петербург, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
ПМЭФ — 2025, Экономика, Санкт-Петербург, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
В АКРА заявили, что банки могут не побить рекорд прибыли 2024 года

Глава АКРА Гусаков: банки могут не побить рекорд прибыли 2024 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка "ВТБ"
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска банка "ВТБ". Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские банки в этом году могут не побить рекорд прибыли 2024 года, скорее всего, она будет ниже, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный директор рейтингового агентства АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство) Владимир Гусаков.
"Чистая прибыль банков в текущем году, скорее всего, будет ниже прошлогодних рекордных значений", - считает Гусаков.
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Он отметил, что "высокая процентная ставка оказала влияние на темпы роста банковского сектора, что стало причиной и снижения доходов".
Согласно данным Банка России, чистая прибыль банковского сектора за прошлый год достигла максимальных за все время 4,039 триллиона рублей, обновив рекорд 2023 года в 3,282 триллиона рублей. При этом без учета поступлений от дочерних банков сектор заработал 3,8 триллиона рублей.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ — 2025ЭкономикаСанкт-ПетербургНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
 
 
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