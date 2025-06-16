https://ria.ru/20250616/ataki-2023133396.html

СВР: Украина может нарастить террористическую активность против России

СВР: Украина может нарастить террористическую активность против России - РИА Новости, 16.06.2025

СВР: Украина может нарастить террористическую активность против России

Киевский режим на фоне проблем на фронте и в тылу намерен наращивать диверсионную и террористическую деятельность против России, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T14:40:00+03:00

2025-06-16T14:40:00+03:00

2025-06-16T14:47:00+03:00

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Киевский режим на фоне проблем на фронте и в тылу намерен наращивать диверсионную и террористическую деятельность против России, сообщили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."По поступающей в СВР информации, режим (Владимира - ред.) Зеленского в условиях нарастания проблем ВСУ на фронте и морального истощения украинского общества в тылу намерен наращивать диверсионную и террористическую активность против России", - добавили в СВР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины