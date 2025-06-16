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СВР: Украина может нарастить террористическую активность против России - РИА Новости, 16.06.2025
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14:40 16.06.2025 (обновлено: 14:47 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/ataki-2023133396.html
СВР: Украина может нарастить террористическую активность против России
СВР: Украина может нарастить террористическую активность против России - РИА Новости, 16.06.2025
СВР: Украина может нарастить террористическую активность против России
Киевский режим на фоне проблем на фронте и в тылу намерен наращивать диверсионную и террористическую деятельность против России, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:40:00+03:00
2025-06-16T14:47:00+03:00
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Киевский режим на фоне проблем на фронте и в тылу намерен наращивать диверсионную и террористическую деятельность против России, сообщили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."По поступающей в СВР информации, режим (Владимира - ред.) Зеленского в условиях нарастания проблем ВСУ на фронте и морального истощения украинского общества в тылу намерен наращивать диверсионную и террористическую активность против России", - добавили в СВР.
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины
Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Вооруженные силы Украины
СВР: Украина может нарастить террористическую активность против России

СВР: Украина на фоне проблем на фронте увеличит террористические атаки против РФ

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Киевский режим на фоне проблем на фронте и в тылу намерен наращивать диверсионную и террористическую деятельность против России, сообщили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"По поступающей в СВР информации, режим (Владимира - ред.) Зеленского в условиях нарастания проблем ВСУ на фронте и морального истощения украинского общества в тылу намерен наращивать диверсионную и террористическую активность против России", - добавили в СВР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
РоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Вооруженные силы Украины
 
 
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