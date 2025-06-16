Как прошел квест на ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу" в "Артеке"
Дети участвуют в технологическом квесте в рамках ИТ-фестиваля "От мечты к прогрессу" на территории международного детского центра "Артек".
"Сегодняшние артековцы — это завтрашние инженеры, дизайнеры, аналитики и продакт-менеджеры. Мы хотим, чтобы они увидели: ИТ — это интересно, вдохновляюще и всегда про людей", — сказал директор по искусственному интеллекту компании "Авито" Андрей Рыбинцев.
Дети участвуют в технологическом квесте в рамках ИТ-фестиваля "От мечты к прогрессу" на территории международного детского центра "Артек".
"Сегодняшние артековцы — это завтрашние инженеры, дизайнеры, аналитики и продакт-менеджеры. Мы хотим, чтобы они увидели: ИТ — это интересно, вдохновляюще и всегда про людей", — сказал директор по искусственному интеллекту компании "Авито" Андрей Рыбинцев.
Артековцы приняли участие в квесте, посвященному технологиям цифровых платформ — от искусственного интеллекта до разработки интерфейсов.
"На протяжении 100 лет "Артек" развивает таланты детей. И мы рады, что в год юбилея лагеря артековцы смогли прикоснуться к самым современным технологиям, без которых невозможен прогресс", — отметила руководитель программ смен МДЦ "Артек" Татьяна Макарова.
Артековцы приняли участие в квесте, посвященному технологиям цифровых платформ — от искусственного интеллекта до разработки интерфейсов.
"На протяжении 100 лет "Артек" развивает таланты детей. И мы рады, что в год юбилея лагеря артековцы смогли прикоснуться к самым современным технологиям, без которых невозможен прогресс", — отметила руководитель программ смен МДЦ "Артек" Татьяна Макарова.
Дети разных возрастов погрузились в мир технологий и познакомились с профессиями будущего: узнали о продакт-менеджерах, инженерах данных и разработчиках приложений.
Дети разных возрастов погрузились в мир технологий и познакомились с профессиями будущего: узнали о продакт-менеджерах, инженерах данных и разработчиках приложений.
Артековцы на ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу" проходят задания квеста, посвященного технологическим платформам.
Артековцы на ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу" проходят задания квеста, посвященного технологическим платформам.
Девочка на ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу" на территории международного детского центра "Артек". В рамках фестиваля прошел квест по современным технологиям цифровых платформ: искусственный интеллект, разработка интерфейсов.
Девочка на ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу" на территории международного детского центра "Артек". В рамках фестиваля прошел квест по современным технологиям цифровых платформ: искусственный интеллект, разработка интерфейсов.
Артековцы принимают участие в ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу" и выполняют задания квеста, направленного на знакомство с принципами работы технологических платформ.
Артековцы принимают участие в ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу" и выполняют задания квеста, направленного на знакомство с принципами работы технологических платформ.
Дети обсуждают, как работают рекомендательные технологии цифровых платформ в рамках ИТ-фестиваля в "Артеке".
Дети обсуждают, как работают рекомендательные технологии цифровых платформ в рамках ИТ-фестиваля в "Артеке".
Артековцы — школьники из разных регионов — получают представление о востребованных профессиях в сфере информационных технологий, включая разработку приложений, инженерные направления и управление цифровыми продуктами
Артековцы — школьники из разных регионов — получают представление о востребованных профессиях в сфере информационных технологий, включая разработку приложений, инженерные направления и управление цифровыми продуктами
Артековцы получают долгожданные призы за прохождение квеста на ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу". В рамках фестиваля прошел квест по современным технологиям цифровых платформ: искусственный интеллект, разработка интерфейсов.
Артековцы получают долгожданные призы за прохождение квеста на ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу". В рамках фестиваля прошел квест по современным технологиям цифровых платформ: искусственный интеллект, разработка интерфейсов.
На территории МДЦ "Артек" состоялся ИТ-фестиваль "От мечты к прогрессу". Его участники — дети со всех регионов — проходили квест, посвященный технологиям цифровых платформ — от искусственного интеллекта до разработки интерфейсов.
На территории МДЦ "Артек" состоялся ИТ-фестиваль "От мечты к прогрессу". Его участники — дети со всех регионов — проходили квест, посвященный технологиям цифровых платформ — от искусственного интеллекта до разработки интерфейсов.