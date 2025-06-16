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Как прошел квест на ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу" в "Артеке"

Как прошел квест на ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу" в "Артеке" - РИА Новости, 16.06.2025

Как прошел квест на ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу" в "Артеке"

Почти 700 детей поучаствовали в квесте "Джунгли технологий" от "Авито" на ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу", который прошел в честь 100-летия Международного... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T22:05:00+03:00

2025-06-16T22:05:00+03:00

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Почти 700 детей поучаствовали в квесте "Джунгли технологий" от "Авито" на ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу", который прошел в честь 100-летия Международного детского центра "Артек". Компания выступила партнером мероприятий. Подробнее об этом – в фотоленте.

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2025

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