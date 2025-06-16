Рейтинг@Mail.ru
Как прошел квест на ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу" в "Артеке" - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 16.06.2025 (обновлено: 22:36 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/artek-2023124706.html
Как прошел квест на ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу" в "Артеке"
Как прошел квест на ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу" в "Артеке" - РИА Новости, 16.06.2025
Как прошел квест на ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу" в "Артеке"
Почти 700 детей поучаствовали в квесте "Джунгли технологий" от "Авито" на ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу", который прошел в честь 100-летия Международного... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T22:05:00+03:00
2025-06-16T22:36:00+03:00
фото
авито
артек
общество
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023121886_0:227:3072:1954_1920x0_80_0_0_db35de27b9b97fea2b0feda49bd66ef5.jpg
Почти 700 детей поучаствовали в квесте "Джунгли технологий" от "Авито" на ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу", который прошел в честь 100-летия Международного детского центра "Артек". Компания выступила партнером мероприятий. Подробнее об этом – в фотоленте.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023121886_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_3ac55bc10d23b2f48acaab8c37614bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, авито, артек, общество, технологии, россия
Фото, Авито, Артек, Общество, Технологии, Россия

Как прошел квест на ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу" в "Артеке"

Читать ria.ru в
Дзен
Почти 700 детей поучаствовали в квесте "Джунгли технологий" от "Авито" на ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу", который прошел в честь 100-летия Международного детского центра "Артек". Компания выступила партнером мероприятий. Подробнее об этом – в фотоленте.
© Фото предоставлено пресс-службой компании "Авито"

Дети участвуют в технологическом квесте в рамках ИТ-фестиваля "От мечты к прогрессу" на территории международного детского центра "Артек".

"Сегодняшние артековцы — это завтрашние инженеры, дизайнеры, аналитики и продакт-менеджеры. Мы хотим, чтобы они увидели: ИТ — это интересно, вдохновляюще и всегда про людей", — сказал директор по искусственному интеллекту компании "Авито" Андрей Рыбинцев.

Квест на IT-фестивале От мечты к прогрессу в Артеке

Дети участвуют в технологическом квесте в рамках ИТ-фестиваля "От мечты к прогрессу" на территории международного детского центра "Артек".

"Сегодняшние артековцы — это завтрашние инженеры, дизайнеры, аналитики и продакт-менеджеры. Мы хотим, чтобы они увидели: ИТ — это интересно, вдохновляюще и всегда про людей", — сказал директор по искусственному интеллекту компании "Авито" Андрей Рыбинцев.

© Фото предоставлено пресс-службой компании "Авито"
1 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой компании "Авито"

Артековцы приняли участие в квесте, посвященному технологиям цифровых платформ — от искусственного интеллекта до разработки интерфейсов.

"На протяжении 100 лет "Артек" развивает таланты детей. И мы рады, что в год юбилея лагеря артековцы смогли прикоснуться к самым современным технологиям, без которых невозможен прогресс", — отметила руководитель программ смен МДЦ "Артек" Татьяна Макарова.

Квест на IT-фестивале От мечты к прогрессу в Артеке

Артековцы приняли участие в квесте, посвященному технологиям цифровых платформ — от искусственного интеллекта до разработки интерфейсов.

"На протяжении 100 лет "Артек" развивает таланты детей. И мы рады, что в год юбилея лагеря артековцы смогли прикоснуться к самым современным технологиям, без которых невозможен прогресс", — отметила руководитель программ смен МДЦ "Артек" Татьяна Макарова.

© Фото предоставлено пресс-службой компании "Авито"
2 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой компании "Авито"

Дети разных возрастов погрузились в мир технологий и познакомились с профессиями будущего: узнали о продакт-менеджерах, инженерах данных и разработчиках приложений.

Квест на IT-фестивале От мечты к прогрессу в Артеке

Дети разных возрастов погрузились в мир технологий и познакомились с профессиями будущего: узнали о продакт-менеджерах, инженерах данных и разработчиках приложений.

© Фото предоставлено пресс-службой компании "Авито"
3 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой компании "Авито"

Артековцы на ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу" проходят задания квеста, посвященного технологическим платформам.

Квест на IT-фестивале От мечты к прогрессу в Артеке

Артековцы на ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу" проходят задания квеста, посвященного технологическим платформам.

© Фото предоставлено пресс-службой компании "Авито"
4 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой компании "Авито"

Девочка на ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу" на территории международного детского центра "Артек". В рамках фестиваля прошел квест по современным технологиям цифровых платформ: искусственный интеллект, разработка интерфейсов.

Квест на IT-фестивале От мечты к прогрессу в Артеке

Девочка на ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу" на территории международного детского центра "Артек". В рамках фестиваля прошел квест по современным технологиям цифровых платформ: искусственный интеллект, разработка интерфейсов.

© Фото предоставлено пресс-службой компании "Авито"
5 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой компании "Авито"

Артековцы принимают участие в ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу" и выполняют задания квеста, направленного на знакомство с принципами работы технологических платформ.

Квест на IT-фестивале От мечты к прогрессу в Артеке

Артековцы принимают участие в ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу" и выполняют задания квеста, направленного на знакомство с принципами работы технологических платформ.

© Фото предоставлено пресс-службой компании "Авито"
6 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой компании "Авито"

Дети обсуждают, как работают рекомендательные технологии цифровых платформ в рамках ИТ-фестиваля в "Артеке".

Квест на IT-фестивале От мечты к прогрессу в Артеке

Дети обсуждают, как работают рекомендательные технологии цифровых платформ в рамках ИТ-фестиваля в "Артеке".

© Фото предоставлено пресс-службой компании "Авито"
7 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой компании "Авито"

Артековцы — школьники из разных регионов — получают представление о востребованных профессиях в сфере информационных технологий, включая разработку приложений, инженерные направления и управление цифровыми продуктами

Квест на IT-фестивале От мечты к прогрессу в Артеке

Артековцы — школьники из разных регионов — получают представление о востребованных профессиях в сфере информационных технологий, включая разработку приложений, инженерные направления и управление цифровыми продуктами

© Фото предоставлено пресс-службой компании "Авито"
8 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой компании "Авито"

Артековцы получают долгожданные призы за прохождение квеста на ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу". В рамках фестиваля прошел квест по современным технологиям цифровых платформ: искусственный интеллект, разработка интерфейсов.

Квест на IT-фестивале От мечты к прогрессу в Артеке

Артековцы получают долгожданные призы за прохождение квеста на ИТ-фестивале "От мечты к прогрессу". В рамках фестиваля прошел квест по современным технологиям цифровых платформ: искусственный интеллект, разработка интерфейсов.

© Фото предоставлено пресс-службой компании "Авито"
9 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой компании "Авито"

На территории МДЦ "Артек" состоялся ИТ-фестиваль "От мечты к прогрессу". Его участники — дети со всех регионов — проходили квест, посвященный технологиям цифровых платформ — от искусственного интеллекта до разработки интерфейсов.

На территории МДЦ Артек состоялся ИТ-фестиваль От мечты к прогрессу. Его участники — дети со всех регионов — проходили квест, посвященный технологиям цифровых платформ — от искусственного интеллекта до разработки интерфейсов.

На территории МДЦ "Артек" состоялся ИТ-фестиваль "От мечты к прогрессу". Его участники — дети со всех регионов — проходили квест, посвященный технологиям цифровых платформ — от искусственного интеллекта до разработки интерфейсов.

© Фото предоставлено пресс-службой компании "Авито"
10 из 10
 
ФотоАвитоАртекОбществоТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала