https://ria.ru/20250616/artek-2023102806.html

К 100-летию "Артека" выпустили марку

К 100-летию "Артека" выпустили марку - РИА Новости, 16.06.2025

К 100-летию "Артека" выпустили марку

Марку к 100-летию "Артека", эскиз для которой создал артековец Руслан Меняйленко из Луганска, выпустили в обращение тиражом 165 тысяч экземпляров, гашение марки РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:51:00+03:00

2025-06-16T12:51:00+03:00

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общество

россия

республика крым

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дмитрий чернышенко

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елена принь

артек

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АРТЕК (Крым), 16 июн - РИА Новости. Марку к 100-летию "Артека", эскиз для которой создал артековец Руслан Меняйленко из Луганска, выпустили в обращение тиражом 165 тысяч экземпляров, гашение марки провели в международном детском центре в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. Процедуру гашения юбилейной марки в "Артеке" провели автор эскиза марки – победитель конкурса рисунков Руслан Меняйленко из Луганска, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов и глава ФГУП "Почта Крыма" Елена Принь. Дополнительно к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Гурзуфа республики Крым, Ульяновска и Челябинска, сообщили в "Артеке". Номинальная стоимость марки составит 63 рубля. Размер марки 42×30 миллиметров, тираж - 165 тысяч марок. Ранее в "Артеке" заложили капсулу времени на следующие 100 лет с посланием артековцам 2125 года. Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра. С 2014 года в "Артеке" началось масштабное строительство и обновление материально-технической базы. К 2020 году были решены наиболее актуальные проблемы: проведены реконструкция, капитальный ремонт и строительство 19 спортивных площадок, четырех концертных площадок вместимостью более 5 тысяч человек, девяти столовых и более 70 объектов социальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе центра. На данный момент завершается реализация второго этапа программы развития "Артека" на 2021-2025 годы.

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общество, россия, республика крым, луганск, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, елена принь, артек