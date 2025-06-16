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"Открытие года". Результаты раскопок в Дагестане шокировали археологов - РИА Новости, 16.06.2025
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Наука
 
15:53 16.06.2025 (обновлено: 16:40 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/arheologi-2023152749.html
"Открытие года". Результаты раскопок в Дагестане шокировали археологов
"Открытие года". Результаты раскопок в Дагестане шокировали археологов - РИА Новости, 16.06.2025
"Открытие года". Результаты раскопок в Дагестане шокировали археологов
Экспедиция Института археологии РАН обнаружила рядом с городом Дагестанские Огни следы древнего поселения, верхние слои которого относятся к бронзовому веку, а... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T15:53:00+03:00
2025-06-16T16:40:00+03:00
наука
северный кавказ
дагестанские огни
дербент
российская академия наук
наука
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МОСКВА, 16 июня – РИА Новости. Экспедиция Института археологии РАН обнаружила рядом с городом Дагестанские Огни следы древнего поселения, верхние слои которого относятся к бронзовому веку, а нижние – к эпохе энеолита, сообщили РИА Новости в Институте археологии РАН. Памятник был открыт в 2022 году в ходе археологических разведок, предваряющих проектирование автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" на участке к северу от Дербента. Разведочные работы 2022 года не позволили определить точную датировку памятника и его принадлежность к какой-либо археологической культуре, но раскопки 2025 года показали, что нижние слои памятника принадлежат существовавшей в то же самое время энеолитической культуре, распространенной по другую сторону Кавказского хребта, в южной части Восточного Кавказа, и ранее никогда не встречавшейся на Северном Кавказе, отмечается в сообщении. Археологи получили богатый и разнородный материал, который позволяет наиболее полно судить о культуре, быте и образе жизни поселения энеолитического времени: раскрыли остатки жилых и хозяйственных построек, погребения, собрали значительную коллекцию находок, среди которых – каменные орудия, керамика, изделия из кости, а также два вылепленных из глины быка "Выявление и исследование поселения "Дагогнинское 2", несомненно, станет одним из ярких археологических открытий 2025 года. Никогда ранее энеолитические поселения в Дагестане не исследовались на такой большой площади и с применением современных методов документирования объектов. Изучение поселения позволит понять, как развивались древние культуры на Северном Кавказе и в Закавказье в 5-м тысячелетии до н.э., как носители этих культур перемещались на новые места и как при этом изменялись особенности жизни и быта", – прокомментировал результаты раскопок академик РАН, заведующий отделом археологии каменного века ИА РАН Хизри Амирханов. "Полученные научные результаты позволят заполнить существовавшую хронологическую лакуну в последовательности культурного процесса на дагестанском отрезке Прикаспийской низменности и сделать поселение "Дагогнинское 2-е" эталонным памятником энеолита Северо-Восточного Кавказа", - отметил старший научный сотрудник отдела археологии бронзового века ИА РАН​ Роман Мимоход.
https://ria.ru/20250408/piramidy-2010059004.html
https://ria.ru/20250225/nakhodka-2000788214.html
северный кавказ
дагестанские огни
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северный кавказ, дагестанские огни, дербент, российская академия наук, наука
Наука, Северный Кавказ, Дагестанские Огни, Дербент, Российская академия наук, Наука
"Открытие года". Результаты раскопок в Дагестане шокировали археологов

Академик Амирханов: археологи обнаружили следы древнего поселения в Дагестане

© Фото : РАНЭкспедиция Института археологии РАН обнаружила рядом с городом Дагестанские Огни следы древнего поселения
Экспедиция Института археологии РАН обнаружила рядом с городом Дагестанские Огни следы древнего поселения - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : РАН
Экспедиция Института археологии РАН обнаружила рядом с городом Дагестанские Огни следы древнего поселения
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МОСКВА, 16 июня – РИА Новости. Экспедиция Института археологии РАН обнаружила рядом с городом Дагестанские Огни следы древнего поселения, верхние слои которого относятся к бронзовому веку, а нижние – к эпохе энеолита, сообщили РИА Новости в Институте археологии РАН.
Памятник был открыт в 2022 году в ходе археологических разведок, предваряющих проектирование автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" на участке к северу от Дербента. Разведочные работы 2022 года не позволили определить точную датировку памятника и его принадлежность к какой-либо археологической культуре, но раскопки 2025 года показали, что нижние слои памятника принадлежат существовавшей в то же самое время энеолитической культуре, распространенной по другую сторону Кавказского хребта, в южной части Восточного Кавказа, и ранее никогда не встречавшейся на Северном Кавказе, отмечается в сообщении.
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Археологи получили богатый и разнородный материал, который позволяет наиболее полно судить о культуре, быте и образе жизни поселения энеолитического времени: раскрыли остатки жилых и хозяйственных построек, погребения, собрали значительную коллекцию находок, среди которых – каменные орудия, керамика, изделия из кости, а также два вылепленных из глины быка
"Выявление и исследование поселения "Дагогнинское 2", несомненно, станет одним из ярких археологических открытий 2025 года. Никогда ранее энеолитические поселения в Дагестане не исследовались на такой большой площади и с применением современных методов документирования объектов. Изучение поселения позволит понять, как развивались древние культуры на Северном Кавказе и в Закавказье в 5-м тысячелетии до н.э., как носители этих культур перемещались на новые места и как при этом изменялись особенности жизни и быта", – прокомментировал результаты раскопок академик РАН, заведующий отделом археологии каменного века ИА РАН Хизри Амирханов.
"Полученные научные результаты позволят заполнить существовавшую хронологическую лакуну в последовательности культурного процесса на дагестанском отрезке Прикаспийской низменности и сделать поселение "Дагогнинское 2-е" эталонным памятником энеолита Северо-Восточного Кавказа", - отметил старший научный сотрудник отдела археологии бронзового века ИА РАН​ Роман Мимоход.
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