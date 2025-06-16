https://ria.ru/20250616/amsterdam-2023157277.html

Прокуратура не подтвердила, что напавший на людей в Амстердаме служил в ВСУ

Прокуратура не подтвердила, что напавший на людей в Амстердаме служил в ВСУ - РИА Новости, 16.06.2025

Прокуратура не подтвердила, что напавший на людей в Амстердаме служил в ВСУ

Прокуратура Амстердама не подтверждает информацию NOS о том, что напавший на людей с ножом в центре нидерландской столицы украинец служил в ВСУ, заявил РИА... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T16:26:00+03:00

2025-06-16T16:26:00+03:00

2025-06-16T16:29:00+03:00

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ГААГА, 16 июн - РИА Новости. Прокуратура Амстердама не подтверждает информацию NOS о том, что напавший на людей с ножом в центре нидерландской столицы украинец служил в ВСУ, заявил РИА Новости пресс-секретарь инстанции Эверт Бурстра. На прошлой неделе нидерландская телерадиокорпорация NOS сообщила, что украинец Роман Д., который напал на прохожих с ножом в центре Амстердама в конце марта, оказался военнослужащим украинской армии, дезертировавшим в январе этого года, он мечтал оказаться в европейской тюрьме. "Нет, мы не можем подтвердить эту информацию. Расследование по этому делу еще продолжается", - сообщил Бурстра агентству. Двадцать седьмого марта мужчина напал с ножом на прохожих недалеко от площади Дам в центре Амстердама. Пять человек были ранены, среди них четверо иностранцев и одна местная жительница. Подозреваемый был задержан, его поймал и обезоружил британский турист, после чего передал его полиции. Нападавшим оказался 30-летний мужчина с Украины. Прокуратура Нидерландов заявила, что нападавший мог иметь террористический умысел.

https://ria.ru/20250328/amsterdam-2008055089.html

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