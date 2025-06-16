Прокуратура не подтвердила, что напавший на людей в Амстердаме служил в ВСУ
Прокуратура Амстердама не подтверждает, что напавший с ножом украинец был в ВСУ
© AP Photo / Peter DejongПолицейские на площади Дам в Амстердаме, где неизвестный напал с ножом на прохожих
© AP Photo / Peter Dejong
Полицейские на площади Дам в Амстердаме, где неизвестный напал с ножом на прохожих
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ГААГА, 16 июн - РИА Новости. Прокуратура Амстердама не подтверждает информацию NOS о том, что напавший на людей с ножом в центре нидерландской столицы украинец служил в ВСУ, заявил РИА Новости пресс-секретарь инстанции Эверт Бурстра.
На прошлой неделе нидерландская телерадиокорпорация NOS сообщила, что украинец Роман Д., который напал на прохожих с ножом в центре Амстердама в конце марта, оказался военнослужащим украинской армии, дезертировавшим в январе этого года, он мечтал оказаться в европейской тюрьме.
"Нет, мы не можем подтвердить эту информацию. Расследование по этому делу еще продолжается", - сообщил Бурстра агентству.
Двадцать седьмого марта мужчина напал с ножом на прохожих недалеко от площади Дам в центре Амстердама. Пять человек были ранены, среди них четверо иностранцев и одна местная жительница. Подозреваемый был задержан, его поймал и обезоружил британский турист, после чего передал его полиции. Нападавшим оказался 30-летний мужчина с Украины.
Прокуратура Нидерландов заявила, что нападавший мог иметь террористический умысел.