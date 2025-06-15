https://ria.ru/20250615/zemletryasenie-2023020547.html
В Перу произошло землетрясение магнитудой 6.1
В Перу произошло землетрясение магнитудой 6.1 - РИА Новости, 15.06.2025
В Перу произошло землетрясение магнитудой 6.1
Сейсмологический центр Перу зафиксировал землетрясение магнитудой 6.1 вблизи побережья региона Кальяо, подземные толчки произошли в 11.35 по местному времени... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T23:09:00+03:00
2025-06-15T23:09:00+03:00
2025-06-15T23:09:00+03:00
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МЕХИКО, 15 июн - РИА Новости. Сейсмологический центр Перу зафиксировал землетрясение магнитудой 6.1 вблизи побережья региона Кальяо, подземные толчки произошли в 11.35 по местному времени (19.35 мск). Согласно сообщению в блоге сейсмологов в соцсети Х, эпицентр землетрясения располагался в 30 километрах к юго-западу от Конституционной провинции Кальяо, недалеко от Лимы. Очаг залегал на глубине 49 километров. Интенсивность толчков в эпицентральной зоне достигла IV баллов по шкале MMS. Официальной информации о жертвах и разрушениях пока не поступало, однако пользователи в соцсетях делятся изображениями обрушенных фасадов и небольших оползней. Перу находится в зоне высокой сейсмической активности, так как через страну проходит Тихоокеанское "Огненное кольцо". Регулярные землетрясения разной силы — не редкость для этого региона.
https://ria.ru/20250401/mjanma-2008651108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, перу, кальяо (регион), лима (город)
В мире, Перу, Кальяо (регион), Лима (город)
В Перу произошло землетрясение магнитудой 6.1
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6.1 у побережья Перу