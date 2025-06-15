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В Перу произошло землетрясение магнитудой 6.1 - РИА Новости, 15.06.2025
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23:09 15.06.2025
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В Перу произошло землетрясение магнитудой 6.1
В Перу произошло землетрясение магнитудой 6.1 - РИА Новости, 15.06.2025
В Перу произошло землетрясение магнитудой 6.1
Сейсмологический центр Перу зафиксировал землетрясение магнитудой 6.1 вблизи побережья региона Кальяо, подземные толчки произошли в 11.35 по местному времени... РИА Новости, 15.06.2025
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МЕХИКО, 15 июн - РИА Новости. Сейсмологический центр Перу зафиксировал землетрясение магнитудой 6.1 вблизи побережья региона Кальяо, подземные толчки произошли в 11.35 по местному времени (19.35 мск). Согласно сообщению в блоге сейсмологов в соцсети Х, эпицентр землетрясения располагался в 30 километрах к юго-западу от Конституционной провинции Кальяо, недалеко от Лимы. Очаг залегал на глубине 49 километров. Интенсивность толчков в эпицентральной зоне достигла IV баллов по шкале MMS. Официальной информации о жертвах и разрушениях пока не поступало, однако пользователи в соцсетях делятся изображениями обрушенных фасадов и небольших оползней. Перу находится в зоне высокой сейсмической активности, так как через страну проходит Тихоокеанское "Огненное кольцо". Регулярные землетрясения разной силы — не редкость для этого региона.
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в мире, перу, кальяо (регион), лима (город)
В мире, Перу, Кальяо (регион), Лима (город)
В Перу произошло землетрясение магнитудой 6.1

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6.1 у побережья Перу

© Depositphotos.com / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Depositphotos.com / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
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МЕХИКО, 15 июн - РИА Новости. Сейсмологический центр Перу зафиксировал землетрясение магнитудой 6.1 вблизи побережья региона Кальяо, подземные толчки произошли в 11.35 по местному времени (19.35 мск).
Согласно сообщению в блоге сейсмологов в соцсети Х, эпицентр землетрясения располагался в 30 километрах к юго-западу от Конституционной провинции Кальяо, недалеко от Лимы. Очаг залегал на глубине 49 километров. Интенсивность толчков в эпицентральной зоне достигла IV баллов по шкале MMS.
Официальной информации о жертвах и разрушениях пока не поступало, однако пользователи в соцсетях делятся изображениями обрушенных фасадов и небольших оползней.
Перу находится в зоне высокой сейсмической активности, так как через страну проходит Тихоокеанское "Огненное кольцо". Регулярные землетрясения разной силы — не редкость для этого региона.
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