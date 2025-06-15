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Британский дипломат резко высказался о Зеленском - РИА Новости, 15.06.2025
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18:57 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/zelenskiy-2022995058.html
Британский дипломат резко высказался о Зеленском
Британский дипломат резко высказался о Зеленском - РИА Новости, 15.06.2025
Британский дипломат резко высказался о Зеленском
Целесообразность поездки Владимира Зеленского на саммит "Большой семерки" вызывает много вопросов, заявил британский дипломат Иан Прауд в соцсети X. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T18:57:00+03:00
2025-06-15T18:57:00+03:00
в мире
украина
канада
германия
марк карни
владимир зеленский
g7
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Целесообразность поездки Владимира Зеленского на саммит "Большой семерки" вызывает много вопросов, заявил британский дипломат Иан Прауд в соцсети X."Кто-нибудь должен мне напомнить. Почему Зеленский, глава страны с 55-й по величине и одной из самых коррумпированных в мире экономик, едет на саммит G7? По-настоящему озадачивает", — написал он.Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается десять-пятнадцать миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.Саммит "Большой семерки" в этом году пройдет в канадском Кананаскисе. Ранее планировалось, что он пройдет с 15 по 17 июня, но агентство Киодо сообщило о переносе открытия на 16 июня. В саммите участвуют семь стран (Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия и Япония), а также представители Европейского Союза и приглашенные страны-партнеры. Как уточняют организаторы на официальном портале мероприятия, основными темами станут международная безопасность, экономическая стабильность и цифровые технологии. Председателем саммита выступит премьер-министр Канады Марк Карни.
https://ria.ru/20250615/pedofily-2022243826.html
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в мире, украина, канада, германия, марк карни, владимир зеленский, g7, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Украина, Канада, Германия, Марк Карни, Владимир Зеленский, G7, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Британский дипломат резко высказался о Зеленском

Дипломат Прауд усомнился в целесообразности поездки Зеленского на саммит G7

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Целесообразность поездки Владимира Зеленского на саммит "Большой семерки" вызывает много вопросов, заявил британский дипломат Иан Прауд в соцсети X.
"Кто-нибудь должен мне напомнить. Почему Зеленский, глава страны с 55-й по величине и одной из самых коррумпированных в мире экономик, едет на саммит G7? По-настоящему озадачивает", — написал он.
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Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается десять-пятнадцать миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.
Саммит "Большой семерки" в этом году пройдет в канадском Кананаскисе. Ранее планировалось, что он пройдет с 15 по 17 июня, но агентство Киодо сообщило о переносе открытия на 16 июня. В саммите участвуют семь стран (Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия и Япония), а также представители Европейского Союза и приглашенные страны-партнеры. Как уточняют организаторы на официальном портале мероприятия, основными темами станут международная безопасность, экономическая стабильность и цифровые технологии. Председателем саммита выступит премьер-министр Канады Марк Карни.
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В миреУкраинаКанадаГерманияМарк КарниВладимир ЗеленскийG7Обострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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