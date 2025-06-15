https://ria.ru/20250615/zelenskiy-2022995058.html

Британский дипломат резко высказался о Зеленском

Британский дипломат резко высказался о Зеленском - РИА Новости, 15.06.2025

Британский дипломат резко высказался о Зеленском

Целесообразность поездки Владимира Зеленского на саммит "Большой семерки" вызывает много вопросов, заявил британский дипломат Иан Прауд в соцсети X. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T18:57:00+03:00

2025-06-15T18:57:00+03:00

2025-06-15T18:57:00+03:00

в мире

украина

канада

германия

марк карни

владимир зеленский

g7

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Целесообразность поездки Владимира Зеленского на саммит "Большой семерки" вызывает много вопросов, заявил британский дипломат Иан Прауд в соцсети X."Кто-нибудь должен мне напомнить. Почему Зеленский, глава страны с 55-й по величине и одной из самых коррумпированных в мире экономик, едет на саммит G7? По-настоящему озадачивает", — написал он.Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается десять-пятнадцать миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.Саммит "Большой семерки" в этом году пройдет в канадском Кананаскисе. Ранее планировалось, что он пройдет с 15 по 17 июня, но агентство Киодо сообщило о переносе открытия на 16 июня. В саммите участвуют семь стран (Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия и Япония), а также представители Европейского Союза и приглашенные страны-партнеры. Как уточняют организаторы на официальном портале мероприятия, основными темами станут международная безопасность, экономическая стабильность и цифровые технологии. Председателем саммита выступит премьер-министр Канады Марк Карни.

https://ria.ru/20250615/pedofily-2022243826.html

https://ria.ru/20250614/zelenskiy-2022828534.html

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в мире, украина, канада, германия, марк карни, владимир зеленский, g7, обострение конфликта между израилем и ираном