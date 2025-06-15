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Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 15.06.2025
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12:15 15.06.2025 (обновлено: 12:33 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/zapad-2022943109.html
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 15.06.2025
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения группировки российских войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 210 военнослужащих и американский... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T12:15:00+03:00
2025-06-15T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 210 военнослужащих и американский бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Кутьковка, Колодезное, Новосергеевка, Купянск, Боровая, Глушковка Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять пикапов, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав" и семь складов боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

ВСУ потеряли до 210 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 210 военнослужащих и американский бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Кутьковка, Колодезное, Новосергеевка, Купянск, Боровая, Глушковка Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять пикапов, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав" и семь складов боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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