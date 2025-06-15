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Захарова ответила шуткой на слова Мерца о санкциях против России - РИА Новости, 15.06.2025
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20:57 15.06.2025 (обновлено: 23:36 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/zaharova-2023009553.html
Захарова ответила шуткой на слова Мерца о санкциях против России
Захарова ответила шуткой на слова Мерца о санкциях против России - РИА Новости, 15.06.2025
Захарова ответила шуткой на слова Мерца о санкциях против России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила шуткой на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T20:57:00+03:00
2025-06-15T23:36:00+03:00
в мире
россия
германия
брюссель
мария захарова
фридрих мерц
евросоюз
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила шуткой на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Канцлер заявил, что рассчитывает на принятие решения по санкциям против России на саммите ЕС, который состоится в конце июня в Брюсселе. "Он о происходящем в мире узнаёт из прошлогодней газеты, которой набиты летние ботинки?" - отреагировала Захарова в своем Telegram-канале. Сейчас в Евросоюзе обсуждается введение уже 18-го пакета антироссийских санкций.В мае ЕС ввел в действие 17-й пакет санкций. В постпредстве России при Евросоюзе отметили, что Брюсселю становится все труднее закрывать глаза на несогласие с санкциями против Москвы, которые стали, скорее, "успокоительным лекарством". Там также подчеркнули, что односторонние антироссийские санкции стали одним из ключевых факторов ухудшения экономической ситуации в самом Евросоюзе.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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в мире, россия, германия, брюссель, мария захарова, фридрих мерц, евросоюз
В мире, Россия, Германия, Брюссель, Мария Захарова, Фридрих Мерц, Евросоюз
Захарова ответила шуткой на слова Мерца о санкциях против России

Захарова ответила шуткой на слова канцлера ФРГ Мерца о санкциях против России

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила шуткой на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
Канцлер заявил, что рассчитывает на принятие решения по санкциям против России на саммите ЕС, который состоится в конце июня в Брюсселе.
«
"Он о происходящем в мире узнаёт из прошлогодней газеты, которой набиты летние ботинки?" - отреагировала Захарова в своем Telegram-канале.
Сейчас в Евросоюзе обсуждается введение уже 18-го пакета антироссийских санкций.
В мае ЕС ввел в действие 17-й пакет санкций. В постпредстве России при Евросоюзе отметили, что Брюсселю становится все труднее закрывать глаза на несогласие с санкциями против Москвы, которые стали, скорее, "успокоительным лекарством". Там также подчеркнули, что односторонние антироссийские санкции стали одним из ключевых факторов ухудшения экономической ситуации в самом Евросоюзе.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
МИД предупредил ФРГ об ответе на нападки на главу офиса "России сегодня"
11 июня, 13:27
 
В миреРоссияГерманияБрюссельМария ЗахароваФридрих МерцЕвросоюз
 
 
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