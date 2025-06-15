https://ria.ru/20250615/yug-2022943325.html

Войска "Южной" группировки улучшили тактическое положение в зоне СВО

Войска "Южной" группировки улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 15.06.2025

Войска "Южной" группировки улучшили тактическое положение в зоне СВО

"Южная" группировка ВС РФ улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли до 195 военных и орудие артиллерии, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T12:16:00+03:00

2025-06-15T12:16:00+03:00

2025-06-15T12:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли до 195 военных и орудие артиллерии, сообщили в Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, артиллерийской, егерской и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Серебрянка, Плещеевка, Дылеевка, Заря, Клебан-Бык, Васюковка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.Отмечается, что ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, орудие полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Кроме того, уничтожен склад материальных средств.

https://ria.ru/20250615/ukraina-2022906335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины