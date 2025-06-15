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Войска "Южной" группировки улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 15.06.2025
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12:16 15.06.2025 (обновлено: 12:26 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/yug-2022943325.html
Войска "Южной" группировки улучшили тактическое положение в зоне СВО
Войска "Южной" группировки улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 15.06.2025
Войска "Южной" группировки улучшили тактическое положение в зоне СВО
"Южная" группировка ВС РФ улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли до 195 военных и орудие артиллерии, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T12:16:00+03:00
2025-06-15T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли до 195 военных и орудие артиллерии, сообщили в Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, артиллерийской, егерской и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Серебрянка, Плещеевка, Дылеевка, Заря, Клебан-Бык, Васюковка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.Отмечается, что ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, орудие полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Кроме того, уничтожен склад материальных средств.
https://ria.ru/20250615/ukraina-2022906335.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Войска "Южной" группировки улучшили тактическое положение в зоне СВО

ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действия группировки войск "Юг"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли до 195 военных и орудие артиллерии, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, артиллерийской, егерской и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Серебрянка, Плещеевка, Дылеевка, Заря, Клебан-Бык, Васюковка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.
Отмечается, что ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, орудие полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Кроме того, уничтожен склад материальных средств.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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