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В Тегеране в районе аэропорта прогремел взрыв - РИА Новости, 15.06.2025
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14:22 15.06.2025 (обновлено: 14:23 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/vzryv-2022957343.html
В Тегеране в районе аэропорта прогремел взрыв
В Тегеране в районе аэропорта прогремел взрыв - РИА Новости, 15.06.2025
В Тегеране в районе аэропорта прогремел взрыв
Взрыв был слышен в районе аэропорта Мехрабад в иранской столице, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T14:22:00+03:00
2025-06-15T14:23:00+03:00
в мире
тегеран (город)
обострение конфликта между израилем и ираном
израиль
иран
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Взрыв был слышен в районе аэропорта Мехрабад в иранской столице, передает корреспондент РИА Новости.Ранее корреспондент агентства передавал, что звуки работы систем ПВО впервые слышны в Тегеране в дневное время суток.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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тегеран (город)
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в мире, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, иран, али хаменеи, корпус стражей исламской революции
В мире, Тегеран (город), Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Израиль, Иран, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции
В Тегеране в районе аэропорта прогремел взрыв

В районе аэропорта Мехрабад в иранской столице был слышен взрыв

Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Взрыв был слышен в районе аэропорта Мехрабад в иранской столице, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее корреспондент агентства передавал, что звуки работы систем ПВО впервые слышны в Тегеране в дневное время суток.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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В миреТегеран (город)Обострение конфликта между Израилем и ИраномИзраильИранАли ХаменеиКорпус стражей исламской революции
 
 
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Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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