https://ria.ru/20250615/vzryv-2022957343.html

В Тегеране в районе аэропорта прогремел взрыв

В Тегеране в районе аэропорта прогремел взрыв - РИА Новости, 15.06.2025

В Тегеране в районе аэропорта прогремел взрыв

Взрыв был слышен в районе аэропорта Мехрабад в иранской столице, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T14:22:00+03:00

2025-06-15T14:22:00+03:00

2025-06-15T14:23:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Взрыв был слышен в районе аэропорта Мехрабад в иранской столице, передает корреспондент РИА Новости.Ранее корреспондент агентства передавал, что звуки работы систем ПВО впервые слышны в Тегеране в дневное время суток.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, иран, али хаменеи, корпус стражей исламской революции