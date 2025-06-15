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На Солнце произошла самая сильная за месяц вспышка
На Солнце произошла самая сильная за месяц вспышка - РИА Новости, 15.06.2025
На Солнце произошла самая сильная за месяц вспышка
Самая сильная за месяц вспышка произошла на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T22:41:00+03:00
2025-06-15T22:41:00+03:00
2025-06-15T23:47:00+03:00
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вспышки на солнце
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Самая сильная за месяц вспышка произошла на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН."Только что произошла самая крупная вспышка в июне (предварительный балл M8.5) в зоне прямого воздействия на планету", — говорится в публикации в Telegram-канале лаборатории.Эпицентр взрыва находится в области 4114, которая обращена в сторону Земли. Если выброс масс подтвердится, то произойдет прямой удар по Земле. Это будет примерно тот же ракурс, с которого случились выбросы в прошлом месяце. Они привели к магнитной буре G4.
https://ria.ru/20250615/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, институт космических исследований, российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Институт космических исследований, Российская академия наук, вспышки на Солнце
На Солнце произошла самая сильная за месяц вспышка
Лаборатория РАН: мощнейшая за месяц вспышка произошла на Солнце