https://ria.ru/20250615/vspyshka-2023018150.html

На Солнце произошла самая сильная за месяц вспышка

На Солнце произошла самая сильная за месяц вспышка - РИА Новости, 15.06.2025

На Солнце произошла самая сильная за месяц вспышка

Самая сильная за месяц вспышка произошла на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T22:41:00+03:00

2025-06-15T22:41:00+03:00

2025-06-15T23:47:00+03:00

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вспышки на солнце

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Самая сильная за месяц вспышка произошла на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН."Только что произошла самая крупная вспышка в июне (предварительный балл M8.5) в зоне прямого воздействия на планету", — говорится в публикации в Telegram-канале лаборатории.Эпицентр взрыва находится в области 4114, которая обращена в сторону Земли. Если выброс масс подтвердится, то произойдет прямой удар по Земле. Это будет примерно тот же ракурс, с которого случились выбросы в прошлом месяце. Они привели к магнитной буре G4.

https://ria.ru/20250615/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, земля, институт космических исследований, российская академия наук, вспышки на солнце