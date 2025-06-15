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На Солнце произошла самая сильная за месяц вспышка - РИА Новости, 15.06.2025
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Наука
 
22:41 15.06.2025 (обновлено: 23:47 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/vspyshka-2023018150.html
На Солнце произошла самая сильная за месяц вспышка
На Солнце произошла самая сильная за месяц вспышка - РИА Новости, 15.06.2025
На Солнце произошла самая сильная за месяц вспышка
Самая сильная за месяц вспышка произошла на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T22:41:00+03:00
2025-06-15T23:47:00+03:00
наука
космос - риа наука
земля
институт космических исследований
российская академия наук
вспышки на солнце
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Самая сильная за месяц вспышка произошла на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.&quot;Только что произошла самая крупная вспышка в июне (предварительный балл M8.5) в зоне прямого воздействия на планету&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале лаборатории.Эпицентр взрыва находится в области 4114, которая обращена в сторону Земли. Если выброс масс подтвердится, то произойдет прямой удар по Земле. Это будет примерно тот же ракурс, с которого случились выбросы в прошлом месяце. Они привели к магнитной буре G4.
https://ria.ru/20250615/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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космос - риа наука, земля, институт космических исследований, российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Институт космических исследований, Российская академия наук, вспышки на Солнце
На Солнце произошла самая сильная за месяц вспышка

Лаборатория РАН: мощнейшая за месяц вспышка произошла на Солнце

© NASA / GSFC/Solar Dynamics ObservatoryСолнечная вспышка
Солнечная вспышка - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© NASA / GSFC/Solar Dynamics Observatory
Солнечная вспышка. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Самая сильная за месяц вспышка произошла на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«

"Только что произошла самая крупная вспышка в июне (предварительный балл M8.5) в зоне прямого воздействия на планету", — говорится в публикации в Telegram-канале лаборатории.

Эпицентр взрыва находится в области 4114, которая обращена в сторону Земли.
Если выброс масс подтвердится, то произойдет прямой удар по Земле. Это будет примерно тот же ракурс, с которого случились выбросы в прошлом месяце. Они привели к магнитной буре G4.
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