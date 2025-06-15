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Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 15.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/vostok-2022945125.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 15.06.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Российская группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действий группировки более 170... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T12:28:00+03:00
2025-06-15T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
запорожская область
вооруженные силы украины
запорожье
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действий группировки более 170 военнослужащих и три бронемашины, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новопавловка, Филия Днепропетровской области, Гуляйполе, Полтавка, Темирова Запорожской области и Запорожье ДНР. ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, два артиллерийских орудия и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250615/ukraina-2022906335.html
днепропетровская область
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днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы украины, запорожье, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Запорожье, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

ВСУ потеряли более 170 военных в зоне действия "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действий группировки более 170 военнослужащих и три бронемашины, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новопавловка, Филия Днепропетровской области, Гуляйполе, Полтавка, Темирова Запорожской области и Запорожье ДНР. ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, два артиллерийских орудия и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЗапорожьеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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