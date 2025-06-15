https://ria.ru/20250615/vostok-2022945125.html

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 15.06.2025

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Российская группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действий группировки более 170... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T12:28:00+03:00

2025-06-15T12:28:00+03:00

2025-06-15T12:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

запорожская область

вооруженные силы украины

запорожье

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действий группировки более 170 военнослужащих и три бронемашины, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новопавловка, Филия Днепропетровской области, Гуляйполе, Полтавка, Темирова Запорожской области и Запорожье ДНР. ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, два артиллерийских орудия и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250615/ukraina-2022906335.html

днепропетровская область

запорожская область

запорожье

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Варвара Скокшина

днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы украины, запорожье, министерство обороны рф (минобороны рф)