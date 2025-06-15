https://ria.ru/20250615/vostok-2022945125.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 15.06.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Российская группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действий группировки более 170... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T12:28:00+03:00
2025-06-15T12:28:00+03:00
2025-06-15T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
запорожье
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действий группировки более 170 военнослужащих и три бронемашины, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новопавловка, Филия Днепропетровской области, Гуляйполе, Полтавка, Темирова Запорожской области и Запорожье ДНР. ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, два артиллерийских орудия и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250615/ukraina-2022906335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы украины, запорожье, министерство обороны рф (минобороны рф)
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Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли более 170 военных в зоне действия "Востока"