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Володин возложил венок и цветы к Вечному огню в Брестской крепости

Володин возложил венок и цветы к Вечному огню в Брестской крепости - РИА Новости, 15.06.2025

Володин возложил венок и цветы к Вечному огню в Брестской крепости

Председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Государственной думы Вячеслав Володин и члены парламентской делегации в воскресенье РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T18:34:00+03:00

2025-06-15T18:34:00+03:00

2025-06-15T19:29:00+03:00

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БРЕСТ, 15 июн - РИА Новости. Председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Государственной думы Вячеслав Володин и члены парламентской делегации в воскресенье в Брестской крепости возложили венок и цветы к Вечному огню и почтили память защитников крепости минутой молчания.Церемония состоялась в рамках рабочего визита Володина в Белоруссию. Также председатель Госдумы в сопровождении председателя палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игоря Сергеенко осмотрел основные объекты мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Он расположен на территории бывшей Брестской крепости и посвящен памяти советских воинов - защитников Родины в Великой Отечественной войне.Кроме того, Володин и Сергеенко в воскресенье ознакомились с ходом реализации образовательного проекта - центра патриотического воспитания молодежи на территории Брестской крепости. Его цель - всестороннее развитие детей, формирование у них нравственно-патриотического мировоззрения и бережного отношения к истории."Здесь можно совмещать и навыки, и знания, но самое главное здесь - живая история", - сказал Володин, осмотрев центр.По его словам, преимуществом данного проекта является его размещение на территории такого памятного места как Брестская крепость.Вечный огонь горит у подножия главного монумента "Мужество" - скульптуры советского воина высотой 33,5 метра, на обратной стороне которой размещены рельефные композиции отдельных эпизодов героической обороны крепости в 1941 году. В братских могилах с надгробиями из черного гранита захоронены останки 1038 человек - погибших защитников крепости и членов их семей.В Бресте 16 июня под председательством Володина пройдет сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, сообщили в пресс-службе Думы. В повестке - реализация поручений глав Республики Беларусь и Российской Федерации, прозвучавших в ходе Международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", в части формирования постоянно действующей комиссии Парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти. Также участники заседания примут заявление по вопросам защиты исторической правды, сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Планируется обсуждение бюджетных вопросов, в том числе рассмотрение отчета Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2024 год.В состав делегации Госдумы также входят первый заместитель председателя палаты парламента Иван Мельников, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, главы комитетов по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры и по строительству и ЖКХ Евгений Москвичев и Сергей Пахомов, а также другие депутаты - члены ПС Союза Белоруссии и России.

https://ria.ru/20250425/geroi-2013520161.html

https://ria.ru/20250605/alleya-2021038545.html

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