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Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником - РИА Новости, 15.06.2025
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07:33 15.06.2025 (обновлено: 09:20 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/volodin-2022908733.html
Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником
Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником - РИА Новости, 15.06.2025
Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, отметив, что они посвятили себя... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T07:33:00+03:00
2025-06-15T09:20:00+03:00
общество
россия
ссср
вячеслав володин
госдума рф
день медицинского работника
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, отметив, что они посвятили себя служению людям. Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". В 2025 году День медицинского работника выпадает на 15 июня. "Сегодня у медицинских работников профессиональный праздник. Оказание помощи, сохранение жизни - это призвание, почетный и благородный труд. Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитарки и нянечки посвятили себя служению людям", - написал Володин в своем Telegram-канале. Председатель Госдумы поблагодарил всех медицинских работников за чуткость, милосердие и готовность быть рядом в трудную минуту. По его словам, о медицинских работниках важно помнить не только в профессиональный праздник, а ежедневно. Володин пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго.
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Работа медицинских работников в зоне СВО
Сегодня в России отмечается День медицинского работника - праздник всех тех, для кого спасение людей стало настоящим призванием. Отдельные слова благодарности - медикам, которые, не жалея себя, спасают раненых под огнем. Про них наше сегодняшнее видео.
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общество, россия, ссср, вячеслав володин, госдума рф, день медицинского работника
Общество, Россия, СССР, Вячеслав Володин, Госдума РФ, День медицинского работника
Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Володин: медицинские работники посвятили себя служению людям

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, отметив, что они посвятили себя служению людям.
Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". В 2025 году День медицинского работника выпадает на 15 июня.
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
День медицинского работника в России
01:16
"Сегодня у медицинских работников профессиональный праздник. Оказание помощи, сохранение жизни - это призвание, почетный и благородный труд. Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитарки и нянечки посвятили себя служению людям", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Председатель Госдумы поблагодарил всех медицинских работников за чуткость, милосердие и готовность быть рядом в трудную минуту. По его словам, о медицинских работниках важно помнить не только в профессиональный праздник, а ежедневно.
Володин пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго.
 
ОбществоРоссияСССРВячеслав ВолодинГосдума РФДень медицинского работника
 
 
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