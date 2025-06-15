https://ria.ru/20250615/volodin-2022908733.html
Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником
Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником - РИА Новости, 15.06.2025
Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, отметив, что они посвятили себя... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T07:33:00+03:00
2025-06-15T07:33:00+03:00
2025-06-15T09:20:00+03:00
общество
россия
ссср
вячеслав володин
госдума рф
день медицинского работника
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:43:2582:1495_1920x0_80_0_0_4e608a003ab1230570cd797c5730a4c1.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, отметив, что они посвятили себя служению людям. Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". В 2025 году День медицинского работника выпадает на 15 июня. "Сегодня у медицинских работников профессиональный праздник. Оказание помощи, сохранение жизни - это призвание, почетный и благородный труд. Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитарки и нянечки посвятили себя служению людям", - написал Володин в своем Telegram-канале. Председатель Госдумы поблагодарил всех медицинских работников за чуткость, милосердие и готовность быть рядом в трудную минуту. По его словам, о медицинских работниках важно помнить не только в профессиональный праздник, а ежедневно. Володин пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго.
https://ria.ru/20250615/meditsina-2022171552.html
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_126:0:2475:1762_1920x0_80_0_0_f73e3aa2e81be2ecbce979bbe3e95e69.jpg
Работа медицинских работников в зоне СВО
Сегодня в России отмечается День медицинского работника - праздник всех тех, для кого спасение людей стало настоящим призванием. Отдельные слова благодарности - медикам, которые, не жалея себя, спасают раненых под огнем. Про них наше сегодняшнее видео.
2025-06-15T07:33
true
PT2M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ссср, вячеслав володин, госдума рф, день медицинского работника
Общество, Россия, СССР, Вячеслав Володин, Госдума РФ, День медицинского работника
Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником
Володин: медицинские работники посвятили себя служению людям
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале
поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, отметив, что они посвятили себя служению людям.
Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". В 2025 году День медицинского работника выпадает на 15 июня.
"Сегодня у медицинских работников профессиональный праздник. Оказание помощи, сохранение жизни - это призвание, почетный и благородный труд. Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитарки и нянечки посвятили себя служению людям", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Председатель Госдумы поблагодарил всех медицинских работников за чуткость, милосердие и готовность быть рядом в трудную минуту. По его словам, о медицинских работниках важно помнить не только в профессиональный праздник, а ежедневно.
Володин пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго.