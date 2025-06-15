https://ria.ru/20250615/volodin-2022908733.html

Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником - РИА Новости, 15.06.2025

Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, отметив, что они посвятили себя... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T07:33:00+03:00

2025-06-15T07:33:00+03:00

2025-06-15T09:20:00+03:00

общество

россия

ссср

вячеслав володин

госдума рф

день медицинского работника

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, отметив, что они посвятили себя служению людям. Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". В 2025 году День медицинского работника выпадает на 15 июня. "Сегодня у медицинских работников профессиональный праздник. Оказание помощи, сохранение жизни - это призвание, почетный и благородный труд. Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитарки и нянечки посвятили себя служению людям", - написал Володин в своем Telegram-канале. Председатель Госдумы поблагодарил всех медицинских работников за чуткость, милосердие и готовность быть рядом в трудную минуту. По его словам, о медицинских работниках важно помнить не только в профессиональный праздник, а ежедневно. Володин пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго.

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Работа медицинских работников в зоне СВО Сегодня в России отмечается День медицинского работника - праздник всех тех, для кого спасение людей стало настоящим призванием. Отдельные слова благодарности - медикам, которые, не жалея себя, спасают раненых под огнем. Про них наше сегодняшнее видео. 2025-06-15T07:33 true PT2M16S

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Дарья Буймова

общество, россия, ссср, вячеслав володин, госдума рф, день медицинского работника