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ВС России освободили Ульяновку в ДНР - РИА Новости, 15.06.2025
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12:10 15.06.2025 (обновлено: 15:14 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/ulyanovka-2022942179.html
ВС России освободили Ульяновку в ДНР
ВС России освободили Ульяновку в ДНР - РИА Новости, 15.06.2025
ВС России освободили Ульяновку в ДНР
Российская группировка войск "Центр" освободила Ульяновку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T12:10:00+03:00
2025-06-15T15:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" освободила Ульяновку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Ульяновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.Кроме того, ВС РФ нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Петровского, Димитрова, Степановки, Гродовки, Красноармейска, Новониколаевки и Новосергеевки в ДНР."Потери противника составили до 495 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, бронеавтомобиль "Казак", семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную установку Krab польского производства. Уничтожены радиоэлектронная станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250615/npz-2022942718.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили Ульяновку в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении Ульяновки в ДНР

© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Юрий Войткевич
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" освободила Ульяновку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Ульяновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Ульяновку в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили Ульяновку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Ульяновку в ДНР
Кроме того, ВС РФ нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Петровского, Димитрова, Степановки, Гродовки, Красноармейска, Новониколаевки и Новосергеевки в ДНР.
"Потери противника составили до 495 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, бронеавтомобиль "Казак", семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную установку Krab польского производства. Уничтожены радиоэлектронная станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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