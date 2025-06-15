https://ria.ru/20250615/ulyanovka-2022942179.html
ВС России освободили Ульяновку в ДНР
ВС России освободили Ульяновку в ДНР - РИА Новости, 15.06.2025
ВС России освободили Ульяновку в ДНР
Российская группировка войск "Центр" освободила Ульяновку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T12:10:00+03:00
2025-06-15T12:10:00+03:00
2025-06-15T15:14:00+03:00
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" освободила Ульяновку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Ульяновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.Кроме того, ВС РФ нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Петровского, Димитрова, Степановки, Гродовки, Красноармейска, Новониколаевки и Новосергеевки в ДНР."Потери противника составили до 495 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, бронеавтомобиль "Казак", семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную установку Krab польского производства. Уничтожены радиоэлектронная станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили Ульяновку в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении Ульяновки в ДНР
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" освободила Ульяновку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Ульяновка Донецкой Народной Республики
", - говорится в сводке российского ведомства.
Кроме того, ВС РФ нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Петровского, Димитрова, Степановки, Гродовки, Красноармейска, Новониколаевки и Новосергеевки в ДНР.
"Потери противника составили до 495 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, бронеавтомобиль "Казак", семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную установку Krab польского производства. Уничтожены радиоэлектронная станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.