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Пушилин рассказал, зачем ВСУ продолжают удерживать Часов Яр - РИА Новости, 15.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:13 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/ukraina-2023010797.html
Пушилин рассказал, зачем ВСУ продолжают удерживать Часов Яр
Пушилин рассказал, зачем ВСУ продолжают удерживать Часов Яр - РИА Новости, 15.06.2025
Пушилин рассказал, зачем ВСУ продолжают удерживать Часов Яр
ВСУ стараются всеми силами удержаться в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, где сейчас продолжаются тяжелые уличные бои, чтобы лучше подготовить город... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T21:13:00+03:00
2025-06-15T21:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
константиновка
денис пушилин
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. ВСУ стараются всеми силами удержаться в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, где сейчас продолжаются тяжелые уличные бои, чтобы лучше подготовить город Константиновку к подходу российских войск и помешать им создать еще одну точку выхода на Славянско-Краматорскую агломерацию, полагает глава ДНР Денис Пушилин. "В Часовом Яре продолжаются тяжелые уличные бои. Противник пока еще продолжает перебрасывать резервы, перебрасывать живую силу, чтобы правдами и неправдами, но удержаться еще и иметь возможность в какой-то степени подготовить больше или лучше Константиновку, потому что выход с разных позиций на Славянско-Краматорскую агломерацию для противника по понятным причинам является крайне болезненным", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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донецкая народная республика, константиновка, денис пушилин, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, В мире
Пушилин рассказал, зачем ВСУ продолжают удерживать Часов Яр

Пушилин: ВСУ удерживают в Часов Яр, чтобы подготовить Константиновку к боям

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. ВСУ стараются всеми силами удержаться в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, где сейчас продолжаются тяжелые уличные бои, чтобы лучше подготовить город Константиновку к подходу российских войск и помешать им создать еще одну точку выхода на Славянско-Краматорскую агломерацию, полагает глава ДНР Денис Пушилин.
"В Часовом Яре продолжаются тяжелые уличные бои. Противник пока еще продолжает перебрасывать резервы, перебрасывать живую силу, чтобы правдами и неправдами, но удержаться еще и иметь возможность в какой-то степени подготовить больше или лучше Константиновку, потому что выход с разных позиций на Славянско-Краматорскую агломерацию для противника по понятным причинам является крайне болезненным", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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