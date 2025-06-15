https://ria.ru/20250615/ukraina-2023010797.html

Пушилин рассказал, зачем ВСУ продолжают удерживать Часов Яр

Пушилин рассказал, зачем ВСУ продолжают удерживать Часов Яр - РИА Новости, 15.06.2025

Пушилин рассказал, зачем ВСУ продолжают удерживать Часов Яр

ВСУ стараются всеми силами удержаться в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, где сейчас продолжаются тяжелые уличные бои, чтобы лучше подготовить город... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T21:13:00+03:00

2025-06-15T21:13:00+03:00

2025-06-15T21:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

константиновка

денис пушилин

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. ВСУ стараются всеми силами удержаться в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, где сейчас продолжаются тяжелые уличные бои, чтобы лучше подготовить город Константиновку к подходу российских войск и помешать им создать еще одну точку выхода на Славянско-Краматорскую агломерацию, полагает глава ДНР Денис Пушилин. "В Часовом Яре продолжаются тяжелые уличные бои. Противник пока еще продолжает перебрасывать резервы, перебрасывать живую силу, чтобы правдами и неправдами, но удержаться еще и иметь возможность в какой-то степени подготовить больше или лучше Константиновку, потому что выход с разных позиций на Славянско-Краматорскую агломерацию для противника по понятным причинам является крайне болезненным", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20250615/vsu-2023005786.html

донецкая народная республика

константиновка

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донецкая народная республика, константиновка, денис пушилин, вооруженные силы украины, в мире