https://ria.ru/20250615/ukraina-2023006633.html

"Что в головах творится ". В Швеции пришли в ярость из-за Украины

"Что в головах творится ". В Швеции пришли в ярость из-за Украины - РИА Новости, 15.06.2025

"Что в головах творится ". В Швеции пришли в ярость из-за Украины

При очевидном военном превосходстве России в украинском конфликте европейские политики по непонятным причинам всеми силами поддерживают Киев, заявил член... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T20:46:00+03:00

2025-06-15T20:46:00+03:00

2025-06-15T20:46:00+03:00

украина

россия

киев

урсула фон дер ляйен

мария захарова

сергей лавров

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. При очевидном военном превосходстве России в украинском конфликте европейские политики по непонятным причинам всеми силами поддерживают Киев, заявил член Шведской королевской академии Ларс Берн в эфире SwebbTV."Буйная антироссийская военная лихорадка охватила европейских политиков. В том числе шведских, причем у шведских это чуть ли не самый запущенный случай. И это в ситуации, когда Россия полностью превосходит Европу в военном отношении! <..> Что у них, спрашивается, в головах творится? Я задаюсь этим вопросом каждый день: чем, черт возьми, думают эти политики-идиоты?" — сказал он.По мнению аналитика, после того как США дистанцировались от конфликта, Зеленский намерен продолжать опосредованную войну при поддержке европейских стран НАТО."Конфликт не закончится, пока украинская армия не рухнет. Потому что Россия собирается демилитаризовать Украину, это ее главная цель”, — резюмировал Берн.В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети X, что ЕС перевел Украине миллиард евро макрофинансовой помощи, доведя общие расходы на поддержку Киева с начала СВО до 150 миллиардов евро.Представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что ЕС и НАТО выступают за эскалацию конфликта на Украине, их не интересуют жизни собственного населения.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, россия, киев, урсула фон дер ляйен, мария захарова, сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз, нато