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В Киеве раскрыли, какой удар получила Украина из-за Ирана и Израиля - РИА Новости, 15.06.2025
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15:33 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/ukraina-2022966400.html
В Киеве раскрыли, какой удар получила Украина из-за Ирана и Израиля
В Киеве раскрыли, какой удар получила Украина из-за Ирана и Израиля - РИА Новости, 15.06.2025
В Киеве раскрыли, какой удар получила Украина из-за Ирана и Израиля
Из-за конфликта Ирана и Израиля у президента США Дональда Трампа появилась возможность отстраниться от Украины, считает депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T15:33:00+03:00
2025-06-15T15:33:00+03:00
в мире
иран
украина
израиль
дональд трамп
александр дубинский
али хаменеи
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Из-за конфликта Ирана и Израиля у президента США Дональда Трампа появилась возможность отстраниться от Украины, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Нетаньяху подарил Трампу прекрасный шанс отойти от Украины &lt;…&gt;. Прямо перед саммитом G7 и НАТО", — написал он в своем Telegram-канале.Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге, саммит "большой семерки" — 15-17 июня в канадской провинции Альберта.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных дипломатов сообщало, что основное внимание на саммите НАТО сосредоточится не на Украине, а на достижении удовлетворяющего президента США Дональда Трампа соглашения о повышении расходов на оборону среди стран-членов альянса.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250615/ukraina-2022956681.html
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в мире, иран, украина, израиль, дональд трамп, александр дубинский, али хаменеи, g7, верховная рада украины, нато, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Украина, Израиль, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Али Хаменеи, G7, Верховная Рада Украины, НАТО, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Киеве раскрыли, какой удар получила Украина из-за Ирана и Израиля

Дубинский: конфликт Израиля и Ирана дал США шанс отстраниться от Украины

© Фото : соцсетиДым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Из-за конфликта Ирана и Израиля у президента США Дональда Трампа появилась возможность отстраниться от Украины, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Нетаньяху подарил Трампу прекрасный шанс отойти от Украины <…>. Прямо перед саммитом G7 и НАТО", — написал он в своем Telegram-канале.
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО) - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
"Россия предупреждала". В США забили тревогу после ошибки из-за Украины
14:17
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге, саммит "большой семерки" — 15-17 июня в канадской провинции Альберта.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных дипломатов сообщало, что основное внимание на саммите НАТО сосредоточится не на Украине, а на достижении удовлетворяющего президента США Дональда Трампа соглашения о повышении расходов на оборону среди стран-членов альянса.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана.
  • Израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • По утверждениям ЦАХАЛ и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время.
  • Как сообщили иранские СМИ, при атаках погибли некоторые высокопоставленные военные и ученые-ядерщики.
  • Ударам также подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку преступлением и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
  • Исламская Республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание — 3".
  • Израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших.
  • Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана.
  • Тегеран предупредил США, Францию и Британию, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Иран заявил, что не направлял посланий Израилю через третьи страны
15:12
 
В миреИранУкраинаИзраильДональд ТрампАлександр ДубинскийАли ХаменеиG7Верховная Рада УкраиныНАТООбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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