https://ria.ru/20250615/ukraina-2022966400.html

В Киеве раскрыли, какой удар получила Украина из-за Ирана и Израиля

В Киеве раскрыли, какой удар получила Украина из-за Ирана и Израиля - РИА Новости, 15.06.2025

В Киеве раскрыли, какой удар получила Украина из-за Ирана и Израиля

Из-за конфликта Ирана и Израиля у президента США Дональда Трампа появилась возможность отстраниться от Украины, считает депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T15:33:00+03:00

2025-06-15T15:33:00+03:00

2025-06-15T15:33:00+03:00

в мире

иран

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дональд трамп

александр дубинский

али хаменеи

g7

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Из-за конфликта Ирана и Израиля у президента США Дональда Трампа появилась возможность отстраниться от Украины, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Нетаньяху подарил Трампу прекрасный шанс отойти от Украины <…>. Прямо перед саммитом G7 и НАТО", — написал он в своем Telegram-канале.Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге, саммит "большой семерки" — 15-17 июня в канадской провинции Альберта.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных дипломатов сообщало, что основное внимание на саммите НАТО сосредоточится не на Украине, а на достижении удовлетворяющего президента США Дональда Трампа соглашения о повышении расходов на оборону среди стран-членов альянса.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250615/ukraina-2022956681.html

https://ria.ru/20250615/tegeran-2022964576.html

иран

украина

израиль

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